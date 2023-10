Erleben Sie die neue Grand Show FALLING | IN LOVE im Friedrichstadt-Palast Berlin!

Berlins neues Show-Juwel heißt FALLING | IN LOVE. Hinreißende Schönheit und eine Explosion der Farben erwarten das Publikum. Kuratiert vom Pariser Stardesigner Jean Paul GAULTIER und mit der Magie von 100 Millionen Swarovski Kristallen.

Das Wort FALLING im Shownamen (auf Deutsch: fallen oder stürzen), beschreibt das Gefühl in diesen Zeiten, dass der Boden unter uns manchmal zu schwanken und aufzubrechen scheint. Doch am Palast glaubt man, trotz allem, an die Schönheit dieser Welt und das Gute im Menschen. So fallen die Gäste der 14 Millionen Euro teuren Produktion nicht in tiefe Dunkelheit, sondern in ein wogendes Meer aus Farben, Blüten - und Liebe.

Lassen Sie die gefühlskalt versteinerte Welt hinter sich und stürzen Sie sich mit You, einem jungen Poeten, kopfüber hinab in den Garten der Liebe. Der ewige Menschheitstraum von einer besseren Welt, er lebt. Eingemauert unter althergebrachten Normen. Findet ein gehörloser Poet am Ende die Worte, die menschgemachte Mauern wanken und Liebe blühen lassen?

FALLING | IN LOVE ist eine blühende Fantasie. So traumhaft wie sie wahr sein könnte. Mit über 100 Künstlerinnen und Künstlern auf der größten Bühne der Welt.

Über der neuen Grand Show schwebt die geniale Handschrift des Pariser Designers Jean Paul GAULTIER. Als Visual Design Director verleiht er dem Ganzen seinen unverkennbaren visionären Style. Als Kurator holt er aufstrebende Fashion Designerinnen und Designer an seine Seite, deren Arbeiten er liebt – wie das extravagante kanadische Design-Duo Fecal Matter und die renommierte Künstlerin Sasha Frolova.

Eine außergewöhnliche Kooperation mit Swarovski verwandelt FALLING | IN LOVE in die funkelndste Grand Show aller Zeiten. Die Hälfte der Kostüme ist mit Kristallen besetzt und allein im Bühnenbild wurden über 650 Kilogramm Kristalle verarbeitet. Dazu gehören über drei Kilometer lange Kristallfäden, die über der Bühne schweben. Sie entstammen Elementen eines vormaligen Swarovski-Vorhangs der exklusiven Oscar-Verleihung in Los Angeles. Dieser unbeschreibliche Glitzerrausch mit 100 Millionen Kristallen ist ein neuer Weltrekord. Die Krönung dieses Kristallrausches auf der größten Theaterbühne der Welt ist der größte Swarovski Kristall – der Welt.

Als Bühne des Landes Berlin gibt der Palast ein dreifaches Fühl-Dich-sicher-Versprechen: hochmoderne Lüftungsanlage, kostenlose Umbuchungsoption und Geld-zurück-Garantie bei Showausfall. Damit sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite.