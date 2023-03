Bereits in 5. Generation sind wir Gastgeber aus vollem Herzen. Im Familotel Mein Krug setzt man seit Jahrzehnten auf die Kräfte der Natur. Dazu gehören die spannenden Workshops in der Kräuterküche und die geführten Kräuterwanderungen mit Elke Diezinger. Die hochwertigen und selbstgemachten Naturprodukte können auch im Online-Shop vom Familotel Krug gekauft werden.

Die aromatische und bodenständige Küche verwendet vorzugsweise saisonale Produkte aus der Region. Mit der „All inklusive“ Pauschale steht den Gästen fast rund um die Uhr zusätzlich ein reichhaltiges Angebot an Speisen, Softdrinks und ausgewählte alkoholische Getränken zur Verfügung.

Im Familotel Krug stimmt das Angebot für die Kleinen und Großen gleichermaßen. Viel Raum zum Wohlfühlen und Entspannen bieten unsere großzügigen und hellen Familienzimmer und Appartements mit außergewöhnlichem Design. Die Kids werden mit 80 Stunden pro Woche liebevoll und mit fantasiereichen Angeboten betreut. Planschen im 32°C warmen Pool, spielen und toben in den von Fachkräften betreuten KinderKlubs. Direkt vor der Tür erwartet Sie ein großer Abenteuerspielplatz und auf dem abwechslungsreichen Programm stehen vor allem viel Bewegung an der frischen Luft und kreative Events für die unterschiedlichen Altersgruppen: z.B. Lagerfeuer, Schwimmkurse im hoteleigenen Pool oder Erlebniswanderungen. Die Eltern können währenddessen in der hauseigenen Wellness-Landschaft in aller Ruhe ausspannen.

Erleben Sie einen unbeschwerten Familienurlaub im Familotel Krug. Freuen Sie sich auf uns - wir freuen uns auf SIE!

