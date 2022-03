Bäder sind schon lange nicht mehr nur die altbekannte Nasszelle, sondern werden heutzutage zu Wohlfühloasen und Orte der puren Entspannung. Mit Naturstein- oder Betonoptik-Fliesen gelingt es, dem Bad ganz einfach eine besondere Atmosphäre zu geben- hygienisch, pflegeleicht und mit hohen gestalterischen Ansprüchen. Lassen Sie sich auch von unseren Armaturen und Badaccessoires inspirieren. Besonders trendy sind schwarze Armaturen, mit denen man ungewöhnliche Akzente setzen kann. Kombiniert mit Gold (Accessoires oder kleine gestrichene Wandbereiche) entstehen attraktive Kontraste.

Baden und Duschen mit Stil

Besonders bei schlechtem Wetter lädt das Bad zum Abschalten und Entspannen ein. Eine Tasse Tee und ein gutes Buch eignen sich perfekt für eine Auszeit in der Badewanne. Mit dem richtigen Ambiente kommt vielleicht sogar ein Wellness-Urlaubsgefühl auf. Neben Pflanzen und anderen Dekorationen trägt auch die Badgestaltung bei. Mit unseren Fliesen in vielen unterschiedlichen Designs sind Ihrer Kreativität in der Gestaltung des Badezimmers keine Grenzen gesetzt und verhelfen ihm zu neuem Glanz.

Schön, stylisch und widerstandsfähig

Die beliebtesten Fliesen für das Bad sind Feinsteinzeugfliesen in verschiedenen Optiken: Naturstein, Beton, Zement, .... Aufgrund ihrer extrem niedrigen Porosität nehmen diese Fliesen kaum Feuchtigkeit auf. Feinsteinzeugfliesen können sowohl als Boden- als auch als Wandfliese eingesetzt werden. Bei uns erhalten Sie eine große Auswahl an langlebigen Fliesen. Unsere Feinsteinzeug-Fliesen sind entweder unglasiert, glasiert oder poliert erhältlich. Für bodengleiche Duschen gibt es eine Vielzahl an Fliesen mit hoher Rutschhemmung.

Wohlfühlambiente zu Hause

Die Auswahl der passenden Fliesen ist für das Ambiente im Bad essentiell. Mit Form, Farbe und Größe entscheiden sie über den Look. Egal ob Sie es lieber modern oder klassisch mögen, bei uns finden Sie garantiert die richtige Fliese für Ihre Ansprüche. Lassen Sie sich von unseren Fliesen online inspirieren oder direkt in einer unserer Filialen in Berlin beraten. Auch eine große Auswahl an Armaturen mit verschiedenen Oberflächen sowie an Accessoires steht Ihnen selbstverständlich in unseren Shops zur Auswahl.

Finden Sie bei Atala die passende Fliese für Ihr Bad oder Ihre Wohnräume!

Besuchen Sie uns online unter www.atala.de oder in einer unserer Niederlassungen: ATALA GmbH & Co. Fliesen- und Sanitärhandel KG 13088 Berlin (Weißensee), Berliner Allee 270

10789 Berlin (Charlottenburg), Lietzenburger Straße 44-46

12055 Berlin (Neukölln), Saalestraße 5-6

13597 Berlin (Spandau), Freiheit 14

12623 Berlin (Mahlsdorf), Alt-Mahlsdorf 46

14943 Brandenburg (Luckenwalde), Gottower Str. 22 b