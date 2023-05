Für dich solls rote Papierblumen regnen…!

The Playce am Potsdamer Platz lädt zum Pre-Muttertags-Shopping ein - inklusive Kinderbetreuung und Bastelstunde.

Wie jeden zweiten Sonntag im Mai ist auch dieses Jahr wieder Muttertag. Dieser Tag bietet die ideale Möglichkeit etwas Besonderes mit den Frauen in unserem Leben zu unternehmen und Zeit mit der Familie zu verbringen.

Die Einkaufs- und Shoppingdestination The Playce am Potsdamer Platz lädt Mütter und Kinder zum gemeinsamen Verweilen, Shoppen und Basteln ein. Von morgens bis abends kann am 13.05.2023 zwischen Pop-up-Stores und den ansässigen Geschäften fröhlich geshoppt werden. Für die Kids ist natürlich auch gesorgt; diese haben die Möglichkeit wunderschöne Blumen aus bunter Pappe und Papier zu basteln und haben somit praktischerweise auch gleich ein Geschenk für die Mama am nächsten Tag. Von 10-12 Uhr und 15-17 Uhr können Eltern ihre Kinder, für kurze Slots, vor Ort bei der Kinderbetreuung in Obhut geben, während sie selbst in Ruhe durch die angrenzenden Pop-upShops bummeln können.

Das Angebot beinhaltet ausgewählte Artikel zum Muttertag für die beste Freundin, die Schwester, die eigene Mutter oder um sich selbst zu beschenken. Zusätzlich haben regulär alle weiteren Stores im The Playce geöffnet und sorgen, zusammen mit dem hochwertigen und ausgewählten gastronomischen Angebot vor Ort, für jede Menge Spaß und Entertainment.

Ein schöner und entspannter Tag für die ganze Familie. Fröhlichen Muttertag!