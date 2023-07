Geben mit Vertrauen. Wirksam helfen!

Gutes tun und Bleibendes schaffen

Die eigenen Werte sinnstiftend weitergeben und weit in die Zukunft unterstützen, was einem am Herzen liegt – so kann gemeinsam Großes bewirkt werden.

Gutes zu tun und Bleibendes zu schaffen, ist für viele Menschen Wunsch und Motivation zugleich, ihren Nachlass ganz oder in Teilen gemeinnützig zu vererben. Es ist uns ein Herzensanliegen, Stifterinnen und Stifter auf die Arbeit der Björn Schulz Stiftung aufmerksam zu machen und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, unsere Kinderhospizarbeit zum Wohle schwerstkranker Kinder langfristig zu unterstützen. Seit über 25 Jahren stehen wir betroffenen Familien zur Seite: stationär im Kinderhospiz Sonnenhof, mit stiftungseigenen ambulanten Diensten, die Zuhause für Entlastung sorgen sowie im Irmengard-Hof, dem Nachsorge- und Erholungshaus, wo der Alltag Pause hat und die Familien neue Kraft schöpfen können für das Leben mit einem schwerstkranken Kind. betont Silke Schander von der Björn Schulz Stiftung.

Geben mit Vertrauen und wirksam helfen

„Testamentarische Verfügungen zugunsten der Björn Schulz Stiftung ermöglichen unsere umfassende Kinderhospizarbeit bereits ab dem Zeitpunkt der Diagnose, während der meist langen Krankheitsphase bis in die Zeit des Abschiednehmens und der Trauer. Den Stifterinnen und Stiftern, die die Björn Schulz Stiftung testamentarisch bedenken, gebührt unser Dank und unsere Unterstützung insbesondere bei der Testamentserstellung und Nachlassabwicklung. Mit unserem neuen Testamentsplaner und der Möglichkeit einer kostenfreien juristischen Erstberatung stehen wir Ihnen kompetent und erfahren bei der Regelung Ihres eigenen Nachlasses zur Seite: Erbe und Vermächtnis Wir erfüllen Ihre letzten Wünsche sorgfältig und umsichtig und geben Ihnen die Sicherheit und das gute Gefühl, alles geregelt zu haben.“, versichert Silke Schander. „Werden auch Sie Teil unseres Netzwerks der Hilfe. Für diese wertvolle Unterstützung sagen wir von Herzen DANKE!“.