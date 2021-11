Berlin - Die Online-Plattform Airbnb, die es Gastgeber:innen auf der ganzen Welt ermöglicht, Gästen einzigartige Aufenthalte und Entdeckungen anzubieten, wird am 2. Dezember selbst zum Gastgeber: Airbnb und das Ausstellungshaus C/O Berlin.

Im historischen Amerika Haus haben sich für eine besondere Partnerschaft zusammengefunden. Unter dem Namen C/O Berlin Open House – hosted by Airbnb öffnet C/O Berlin am 2. Dezember 2021 von 11.00 bis 22.00 Uhr bei freiem Eintritt für alle Kunstinteressierten seine Räume.

Ein kleiner Beitrag zur Wiederbelebung der Kulturszene

Zu erleben gibt es für die Gäste die beiden Ausstellungen der bedeutenden US-amerikanischen Fotografen Lee Friedlander und Peter Miller, kostenfreie Führungen und einen Vortrag des US-amerikanischen Fotografen Joel Meyerowitz, der über sein Werk sprechen wird.

Ziel der Zusammenarbeit ist die Stärkung der Berliner Kulturszene. „Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner, der C/O Berlin Foundation, allen Berlinerinnen und Berlinern sowie Gästen der Stadt mit dem ‚C/O Berlin Open House – hosted by Airbnb‘ kostenfreien Zugang zum lokalen Kulturangebot zu ermöglichen und so einen kleinen Beitrag zur Wiederbelebung der Szene zu leisten,“ so Kathrin Anselm, General Manager DACH, CEE und Russland bei Airbnb.

Diese erste ‚C/O Berlin Open House – hosted by Airbnb‘-Veranstaltung markiert den Beginn einer langfristiger Partnerschaft. Ein weiteres Event ist für den Frühsommer 2022 geplant.

„Als Dank für Airbnbs Unterstützung von C/O Berlin und der Kulturszene in Berlin, stelle ich für die Abendveranstaltung eine besondere Präsentation zusammen,” sagt Joel Meyerowitz. Eine speziell von C/O Berlin entworfene Entdeckung auf Airbnb ist außerdem ab sofort für alle Airbnb-Nutzer:innen auf der Plattform buchbar und bietet einen besonderen Blick hinter die Kulissen der Ausstellungen.

Zu beachten ist, dass für den Besuch bei C/O Berlin die Einhaltung der 2G-Regel gilt und es dadurch zu Wartezeiten kommen kann. Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.