Berlin - Die letzten beiden Jahre waren gerade auch für viele kleine und mittlere Unternehmen eine besondere Herausforderung. Die Digitalisierung beschleunigte sich und bestimmte Fragen wurden drängender: Wie können wir unsere Vertriebs- und Marketingkanäle systematisch und nachhaltig digital ausbauen, Prozesse und Geschäftsmodelle auf Digitalisierbarkeit prüfen und die Mitarbeitenden im Wandel mitnehmen? Warum dafür eine digitale Strategie so wichtig ist, wie Unternehmen diese praktisch erarbeiten können und wieso auch das richtige Change Management sowie unternehmerische Digitalverantwortung dafür unerlässlich sind, beantworten Expert:innen in kurzen und praxisnahen Beiträgen auf der Online-Veranstaltung Next Move!

Im Anschluss laden wir Sie herzlich zu einem interaktiven Networking mit den Teilnehmenden und geladenen Experten und Expertinnen ein.

Mittelstand-Digital Networking mit den Expert:innen Wo: Online aus dem Forum Digitale Technologien, Berlin Wann: 17. August, 10:00 – 13:00 Uhr Wieviel: Diese Veranstaltung ist kostenlos. Programm und Anmeldung: gemeinsam-digital.de/next-move



_Gemeinsam digital, das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin gehört zu Mittelstand-Digital. Mit Mittelstand-Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand-Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de und www.kompetenzzentrum-berlin.digital.