Hier steppt der Bär. Aber wohin?

Was wäre eine Weltstadt, ohne die Welt, die sie besucht? Tourist:innen machen Berlin bunter – und sind ein Wirtschaftsfaktor: Hotels, Restaurants, Kneipen, Museen, Läden, alle profitieren von unseren Besucher:innen. Aber natürlich stellt der Tourismus Stadt und Bewohner auch vor Herausforderungen. So haben Einheimische an Hotspots besonders zur Hochsaison mit einer Fülle an Tourist:innen zu kämpfen, während die Außenbezirke oft leer ausgehen. Der Bürger:innenbeirat Berlin-Tourismus setzt sich mit diesen und vielen weiteren Themen auseinander – und lädt alle Berliner:innen dazu ein, mitzudiskutieren: auf dem Berliner Bürger:innenforum. Sei auch Du dabei. Und gestalte mit uns zusammen den Tourismus der Zukunft.

Was erwartet mich da?

Mit Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, wollen wir über die Zukunft des Berliner Tourismus diskutieren. Und an vier Dialogstationen wichtige Themen vertiefen:

Welche Zukunft haben E-Roller?

Wie kannst Du dich an touristischen Orten zu Hause fühlen?

Weit weg aber sexy – Was kann die Außenbezirke attraktiver machen?

Straßenmusik und Clubs – Was ist deine Vision?

Wie kann ich helfen?

Der Bürger:innenbeirat Berlin-Tourismus wurde von den Berliner Bezirken, der Senats-wirtschaftsverwaltung und visitBerlin initiiert. Er setzt sich aus 24 Ehrenamtlichen zusammen, je zwei aus den 12 Bezirken und berät die Stadt in Tourismusfragen. Auf dem Bürger:innenforum trifft der Beirat auf Politiker, Experten aus der Berliner Tourismus-wirtschaft – und natürlich auf Berlinerinnen und Berliner. Also auch auf dich: Du hast eine Meinung zum Tourismus in deinem Kiez, Anregungen, negative oder positive Beispiele? Teile sie mit uns und lass sie so direkt in die Arbeit des Beirats einfließen. Berlin ist nur so gut, wie seine Bewohner:innen.

Wann muss ich wo hin?

Das Bürgerinnen:forum findet am 23. November in der Alten Münze, Molkenmarkt 2, in 10179 Berlin statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Jetzt anmelden.