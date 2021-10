Berlin - Die neue Grand Show ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle voller strahlender Akzente – gefühlvolle Momente wechseln sich ab mit artistischen Meisterleistungen in schwindelerregenden Höhen und Choreografien voller tänzerischer Perfektion.

Im Mittelpunkt von ARISE steht der Fotograf Cameron. Mit seiner Muse reist er um die ganze Welt. Als er sie verliert, reißt sein Glück in Stücke. Licht zieht ihn magisch hinein in die emotionalsten und schönsten Erinnerungen der gemeinsamen Zeit. ‚Arise‘ bedeutet aufzustehen, nicht aufzugeben, sich den Glauben an die unsterbliche Kraft der Liebe zu bewahren.

Foto: Brinkhoff Mögenburg Strahlend und glamourös präsentieren sich über 100 Künstlerinnen und Künstler in ARISE.

So tief und emotional war bisher keine Grand Show im Palast – Regisseur und Autor Oliver Hoppmann entfacht mit ARISE einen Gefühlssturm, der ins Herz geht. So vielschichtig wie die Show ist auch das Kreativteam dahinter: Eurovision Song Contest-Set Designerin Frida Arvidsson schuf das überwältigende Bühnenbild für die größte Theaterbühne der Welt und Kristian Schuller lässt die fotografischen Visionen der fiktiven Bühnenfigur Cameron und seiner Muse zu Wirklichkeit werden. Die hinreißenden Kostüme stammen von dem in Paris lebenden Modeschöpfer, Illustrator und Art Director Stefano Canulli.

Berührende Songtexte und beeindruckende Choreografien

Die Show-Band des Palastes, im Ensuite-Bereich eine der größten der Welt, sorgt für Live-Genuss und Melodien, die ins Ohr gehen. Tom Neuwirth, auch bekannt als Conchita Wurst, und Jasmin Shakeri sind die musikalischen Köpfe hinter den berührenden Songtexten.

Auch tänzerisch setzt ARISE phänomenale Highlights. Das internationale Ballettensemble überzeugt mit beeindruckenden Choreografien, die von internationalen Koryphäen wie dem ‚Gottvater des Modern Dance‘ Ohad Naharin, ‚The Greatest Showman’-Choreograf Ashley Wallen, Nikeata Thompson oder Eric Gauthier stammen.

Das dreifache Fühl-Dich-Sicher-Versprechen

Da diese Zeiten nicht immer berechenbar sind, gibt der Palast als staatliches Theater seinen Gästen ein dreifaches Fühl-Dich-Sicher-Versprechen bestehend erstens aus einem TÜV-geprüftem Hygienekonzept, zweitens einer 100% Geld-zurück-Garantie bei Showausfall sowie drittens der Möglichkeit, ein am Palast gekauftes Ticket bis zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn kostenfrei umzubuchen, falls einem selbst etwas dazwischenkommen sollte. Damit sind die Gäste in jedem Fall auf der sicheren Seite.

Alle Details auf einen Blick:

Term ine: Dienstag, Donnerstag, Freitag um 19.30 Uhr | Samstag um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr | Sonntag um 15.30 Uhr

Ort: Friedrichstadt-Palast, Friedrichstraße 107, 10117 Berlin

Ticket-Hotline: 030-2326 2326

Ticketshop: www.palast.berlin/shows-tickets/

ARISE Grand Show wird ab 8 Jahren empfohlen und ist auch für Gäste ohne Deutschkenntnisse geeignet.

Weitere Infos zur Show und zum Friedrichstadt Palast finden Sie unter www. palast-berlin.de.