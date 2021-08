Neuhardenberg - Das Sommerprogramm Ins Freie! der Stiftung Schloss Neuhardenberg ist bereits in vollem Gange. Nach einem fulminanten Auftaktkonzert mit Alexander Scheer und Andreas Dresen geht es mit hochkarätigen Konzerten, Lesungen und Podiumsgesprächen weiter.

Funk is my Religion ist bei dem schwedischen Posaunisten Nils Landgren wörtlich gemeint, und das wird er am 12. August mit seiner Funk Unit, einmal mehr unter Beweis stellen. Am 13. August bringt das Rabih Abou-Khalil Trio seine unverwechselbare Symbiose aus arabischen Klängen, Jazz und Klassik, vorgetragen auf Oud, Akkordeon und aufwendigem Schlagwerk auf die Bühne. Kaum jemand verkörpert das Lebensgefühl der zwanziger und dreißiger Jahre so elegant und authentisch wie Max Raabe. Zusammen mit dem Palastorchester kommt er das erste Mal nach Neuhardenberg und nimmt die Zuhörer an zwei Abenden, am 17. und 18. August, mit in jene „Zeit auf dem Vulkan“. Corinna Harfouch liest am 15. August, Ich lebe im Vielleicht, Texte von und über Emmy Hennings. Am Beispiel der Künstlerkolonie Brandenburg geht Jan Kage mit seinen Podiumsgästen Johannes Heisig, Lola Randl und Nikko Weidemann der Frage nach, warum sich Künstler zu allen Zeiten ländliche Refugien schaffen.

Die Herzen aller Freunde der Liedermacherkunst werden beim zweiten Neuhardenberger Sän­gertreffen wieder höherschlagen. Das Programm, das im letzten Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, wird am 14. August nachgeholt. Der Liedermacher Klaus Hoffmann und die Stiftung Schloss Neuhardenberg haben diesmal Lydie Auvray, STOPPOK & Worthy, Cynthia Nikschas und Felix Kramer eingeladen. Auf die ebenfalls angekündigte Maria Farantouri muss das Sängertreffen leider verzichten. Für Sie springt Erika Pluhar ein, die schon beim ersten Sängertreffen 2019 die Gunst der Konzertbesucher im Neuhardenberger Schlosspark im Sturm eroberte.

Bis 5. September können Sie sich außerdem freuen auf Anne Sofie von Otter, Martina Gedeck, Dieter Kosslick, Dagmar Manzel, Martin Kohlstedt, Jan Vogler, Katharina Thalbach sowie Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys.

Das volle Programm Den aktualisierten Spielplan für Ins Freie! finden Sie auf der Website: www.schlossneuhardenberg.de/ins-freie

Stiftung Schloss Neuhardenberg

Schinkelplatz, 15320 Neuhardenberg

Tickets unter 033476 600-750

Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen für Ihren Besuch!

www.schlossneuhardenberg.de