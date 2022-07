Mit dem Ruf Ins Freie! lädt die Stiftung Schloss Neuhardenberg vom 31. Juli bis 14. August bereits in dritter Auflage zu ihrem Sommerprogramm im Schlosspark.

Den Auftakt macht der Großmeister des internationalen Gitarren-Jazz John Scofield. Sein Stil ist mittlerweile unverzichtbarer Teil der Jazzgeschichte und hat zahllose junge Musiker beeinflusst. In Neuhardenberg tritt das John Scofield Quartet am 31. Juli um 19 Uhr mit seinem Projekt Yankee Go Home auf.

Die australische Sängerin, Pianistin und Komponistin Sarah McKenzie ist am 7. August um 19 Uhr zu Gast auf Schloss Neuhardenberg: vor Regen geschützt unter dem Bogendach inmitten von Lennés malerischem Landschaftspark lädt sie zusammen mit Jacques Morelenbaum und Romero Lubambo zu einer entspannten Bossa-Nova-Nacht mit zeitlos schönen, entspannt-lässigen brasilianischen Klängen.

