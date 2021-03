Live-Event - An diesen drei Tagen haben ca. 50.000 Schüler*innen die Möglichkeit in verschiedenen digitalen Räumen an Vorträgen und Workshops teilzunehmen und sich interaktiv zu beteiligen. Hier lernen sie Persönlichkeiten kennen und können sich für ihre berufliche Zukunft inspirieren lassen – und das völlig kostenfrei!

Die Bro-Founder Emanuele und Joel Monaco wollen mit der Distance-Learning Plattform teech einen Beitrag dazu leisten, das Schulwesen nachhaltig weiterzuentwickeln und Schüler*innen einen echten Mehrwert bieten. „Wir wollen die Schüler*innen ermutigen, selbstbestimmt ihre Träume zu verfolgen und ihren eigenen Weg einzuschlagen. Im Grunde weiß jedes 5-jährige Kind ganz genau was es werden will. Es verliert mit der Zeit nur seine Träume aus den Augen. “In diesem Sinne sollen die Inspiration Days neue Blickwinkel eröffnen und Schüler*innen hinsichtlich ihrer zukünftigen Berufswahl inspirieren - ganz nach dem Motto: Think Big!

Und wie funktioniert das genau?

Über die hauseigene Distance-Learning-Plattform teech loggen sich die Schüler*innern DSGVO-konform und sicher ein und können teech-Talks oder Schülerworkshops besuchen. Bei den teech-Talks finden spannende Vorträge von inspirierenden Persönlichkeiten statt wie Astronaut*innen, Schauspieler*innen, Wissenschaftler*innen, Sterneköch*innen, Musikproduzent*innen oder Unternehmer*innen. In Schüler-Workshops können Schüler*innen erste Skills wie Coding oder Programmierung erwerben. Auch Lehrer*innen sollen während den Inspiration Days die Möglichkeit bekommen, sich weiterzuentwickeln und ihre Kompetenzen auszubauen. So können Schüler*innen und Lehrkräfte schon jetzt einen wertvollen Eindruck erhalten, wie lebenslanges Lernen in einer digitalen Welt möglich ist.

Anders als bei bekannten Berufsinformationstagen bekommen Schüler*innen bei den Inspiration Days die Möglichkeit, spannende Persönlichkeiten hautnah kennenzulernen, aber auch Kontakt zu interessanten Unternehmen herzustellen​.

Mehr Information und Anmeldung unter Die teech Inspiration Days – Berufsorientierungstage waren gestern!