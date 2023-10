Jeff Lorber Fusion Trio auf Schloss Neuhardenberg

Jeff Lorber ist ein wegweisender Pianist, Keyboarder, Komponist, Produzent und Bandleader und einer der wichtigsten Vertreter des zeitgenössischen Smooth- und Fusion-Jazz. Als bahnbrechender Fender-Rhodes-Pionier steht er in einer Reihe mit Herbie Hancock, Joe Sample und Bob James. Musiker wie Joe Farrell, Chick Corea und Freddie Hubbard schätzten die inspirierende Zusammenarbeit mit ihm. 2018 wurde seine CD-Produktion Prototype mit einem Grammy in der Kategorie Bestes zeitgenössisches Instrumentalalbum ausgezeichnet. „Die ganze Sache war irgendwie surreal“, erinnert sich der Pianist. „Nach sechs Nominierungen war es ziemlich aufregend, den Grammy tatsächlich zu bekommen.“ Im Juli 2021 kam das Album Space-Time heraus, eine Art „Überschall-Odyssee“, die sich der Liebe des Pianisten zur Wissenschaft verdankt, der neben Musik auch Chemie studiert hat. Space-Time ist das reife Ergebnis des intensiven Zusammenspiels, das Jeff Lorber mit den Mitgliedern seines Fusion Trios, dem Bassisten Jimmy Haslip und dem Drummer Jost Nickel, seit vielen Jahren verbindet. Über die Produktion sagt Lorber: „Ich bin unglaublich glücklich, meine Zeit mit solchen Dingen und mit solchen Musikern verbringen zu dürfen. Wenn man gemeinsam mit wunderbaren Menschen schöne Dinge tut, ist es leicht, good vibes zu verbreiten.“ Zu empfangen an einem Sonntag im November in der Neuhardenberger Schinkel-Kirche.