Berlin Hermannplatz - Mit dem „Hofladen On Tour“ hat PepsiCo gestern auf dem Wochenmarkt am Hermannplatz Besucher auf ein wichtiges Thema aufmerksam gemacht: regenerative Landwirtschaft und ihre Bedeutung für Umweltschutz und Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung. Der Retro-Food-Truck war ein echter Blickfang und weckte das Interesse der Marktbesucher. Tageshöhepunkt: kostenlose Kartoffelchips mit frischen Dips. Dabei informierte PepsiCo über die nachhaltige Bewirtschaftung von Ackerflächen, wie der zweitgrößte, börsennotierte Nahrungsmittelkonzern der Welt sie im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Wer sich wunderte, wie Chips auf den Markt passen, wurde schnell aufgeklärt:

Hintergrund der Aktion

PepsiCo verschärft mit der „Positive Agriculture“-Agenda seine Ziele im Bereich nachhaltiger Landwirtschaft. Das Unternehmen setzt zu 100 Prozent auf Nachhaltigkeit bei der Beschaffung wichtiger Inhaltsstoffe seiner Produkte. „Landwirtschaft sichert die Ernährung von Milliarden von Menschen und ist ein zentraler Hebel im Kampf gegen den Klimawandel.“, so Kai Klicker-Brunner, Head of Public Policy, Governmental Affairs & Communications DACH. Weltweit verbessert PepsiCo die Lebensbedingungen von mehr als 250.000 Menschen, die entlang seiner landwirtschaftlichen Produktionskette beschäftigt sind.

Wenn wir die drängendsten Herausforderungen unseres weltweiten Nahrungsmittelsystems meistern möchten, müssen wir uns mit Landwirtschaft und nachhaltigem Ernährungsmanagement befassen. Kai Klicker-Brunner

Das Unternehmen will außerdem bis 2030 den Einsatz von Anbaumethoden für regenerative Landwirtschaft auf eine Fläche von sieben Millionen Hektar ausweiten. Das entspricht nahezu dem gesamten landwirtschaftlichen Fußabdruck des Unternehmens und ist flächenbezogen äquivalent zu rund 50 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland. PepsiCo schätzt, dass dadurch bis zum Ende des Jahrzehnts mindestens drei Millionen Tonnen an Treibhausgasemissionen eingespart werden können, das entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß von rund 652.000 Autos.