Köpenick königlich: Union präsentiert das Champions League-Trikot

Schaut im Zeughaus vorbei & sichert euch das Champions League-Trikot!

Am Dienstag, dem 20.09.2023 ist es so weit: Der 1. FC Union Berlin tritt in seinem ersten Champions League-Spiel der Vereinsgeschichte im Estadio Santiago Bernabéu gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid an. Für diesen historischen Moment haben Union und sein Ausrüster adidas ein ganz besonderes Trikot entwickelt, welches exklusiv bei den europäischen Auswärtspartien der Eisernen zum Einsatz kommen wird.

Angelehnt an die schwarz-goldenen Königklasse-Shirts, die das Team nach dem Erreichen der Champions League getragen hat, ist auch die neue Spielkleidung vorrangig in edlem Schwarz gehalten. Optische Highlights setzen die goldenen Akzente an Schultern und Kragen. Auch die Logos der Partner und das Vereinsemblem erscheinen in diesem Ton und fügen sich so in die Gestaltung ein. Natürlich darf das Wettbewerbslogo der Champions League nicht fehlen und ist bereits auf allen Trikots angebracht. Auch das Union-International-Motiv der T-Shirts findet sich als kleines Silikonlabel am unteren Saum des Trikots wieder. Eine weitere Besonderheit: Der Rücken des Champions League-Trikots ist freigehalten. Somit kann auf Wunsch ein Spielerflock aufgebracht werden, der dem Original der Spieler auf dem Feld gleicht. Kombiniert wird das Trikot mit einer schwarzen Hose und schwarzen Stutzen.

Das neue Champions League-Trikot der Eisernen inklusive Champions League-Badge ist ab sofort exklusiv im Union-Zeughaus zu einem Preis von 89,95 EUR (Kinder 69,95 EUR) erhältlich.