KPM Individuell: Königliches Porzellan von Meisterhand personalisiert

Der Konfigurator ermöglicht es Ihnen, Ihr Lieblings-Porzellanstück bis ins kleinste Detail anzupassen. Die erfahrenen Meistermalerinnen und Meistermaler der Königlichen Porzellan-Manufaktur erwecken mit höchster Präzision und Leidenschaft fast jeden Kundenwunsch auf königlichem Porzellan zum Leben.

Von stilvollen Monogrammen und Schriftzügen, bis hin zu detailgetreuen Wappen, Logos oder sogar zauberhaften Kinderzeichnungen – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Seit ihrer Gründung durch Friedrich den Großen vor 260 Jahren hat die Königliche Porzellan-Manufaktur es geschafft, die Tradition der Handwerkskunst zu bewahren und mit zeitgemäßem Design zu verschmelzen. Die KPM Berlin steht für Design „Handmade in Berlin“. Die pulsierende Metropole war schon immer das Zuhause der Manufaktur. Im Herzen der Hauptstadt arbeiten mehr als 200 Manufakturisten an zeitlosen Entwürfen mit höchstem Qualitätsanspruch. Nur wer sein Handwerk perfekt beherrscht, schafft vollkommene Meisterwerke von bleibendem Wert. Diese lange Tradition spiegelt sich in jedem handgefertigten Stück wider. Die personalisierbaren Lieblingsstücke von KPM Berlin sind das perfekte Geschenk für besondere Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten oder Jubiläen. Durch die Möglichkeit einer individuellen Gestaltung wird jedes Porzellan zu einem einzigartigen Unikat.