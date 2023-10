Kunst als Brücke zur Geschichte: Erinnerungskultur in Bewegung

Die glasdurchsetzte Holztür zur Villa steht weit offen, flankiert von ionischen Säulen. Auf den Treppen stehen Jugendliche Spalier, murmeln, summen, rezitieren. Andere sind in der Bibliothek über Büchern gebeugt und lesen mit leiser Stimme, scheinbar in sich selbst versunken. Und wieder andere sind im Park aufgereiht und machen Tanzbewegungen, die an den absurden Monty Python’s Sketch „Ministry for Funny Walks“ erinnern. Es ist kein Empfangskomitee, das am vergangenen Montag die Besucher im Haus der Wannseekonferenz erwartete, sondern das Ergebnis einer außergewöhnlichen Jugendbegegnung mit dem Titel „Sound in the Silence“ organisiert bei Europäischen Netzwerk Erinnerung und Solidarität (ENRS) in Kooperation mit der Gedenk- und Bildungsstätte.

Jan Prosinski

Die Stille lastet schwer über dem Park am Wannsee und der geschmackvoll verzierten und mit Statuen geschmückten Villa. In kaum einer deutschen Gedenkstätte ist der Kontrast zwischen der Idylle des Ortes und den Schrecken der NS-Herrschaft größer als hier, wo hochrangige Nazivertreter im Januar 1942 den Massenmord an den europäischen Juden koordinierten. Umso mutiger ist es, gerade dieses Gebäude für eine internationale Begegnung zwischen Kunstprojekt und Geschichtserfahrung zu wählen.

Sieben Tage lang arbeitete eine Gruppe von 28 Schülerinnen und Schülern aus Deutschland, Kroatien, Polen und Rumänien am dunklen Erbe dies Ortes und brachte ihre Erfahrungen in eine künstlerisch-theatralische Form. Hauptthema der Auseinandersetzung war die fürchterliche Routine der Schreibtischtäter, die Hannah Arendt ihrerzeit so treffend als „Banalität des Bösen“ beschrieb. Damit einher ging das Unverständnis vieler Jugendlicher, dass nicht nur das Gebäude die Geschichte von Mord und Zerstörung zu verstecken scheint, ebenso der von vielen als staubig-akademisch empfundene Forschungsalltag in Bibliotheken und Gedenkstätten.

Jan Prosinski

Initiiert wurde das Projekt vom Europäischen Netzwerk Erinnerung und Solidarität (ENRS), einer von Polen, Deutschland und den Regierungen weiteren drei ostmitteleuropäischer Länder finanzierten Organisation mit Sitz in Warschau, die grenzübergreifende Erinnerungskulturen fördert. „Sound in the Silence“ ist eine der wichtigsten Bildungsveranstaltungen des Netzwerkes. Der Direktor des Netzwerks Rafał Rogulski unterstreicht die Wichtigkeit mit Gleichaltrigen aus verschieden Ländern zu diskutieren, die oft ein anderes Verständnis der gleichen Ereignisse haben und in einer anderen Erinnerungskultur aufgewachsen sind. „Die Tatsache, dass sie die Tragödie des Ortes, an dem sie sich treffen, spüren, dass sie miteinander, darüber sprechen können und dass sie miteinander zusammenarbeiten, all dies hat prägende Auswirkungen auf ihr zukünftiges Erwachsenenleben.“

Das Bildungsprojekt wird jährlich für Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 19 Jahren an europäischen Orten der Erinnerung organisiert. Anders als etwa in Warschau, Auschwitz, Mauthausen-Gusen oder Ravensbrück ist die Geschichte der Vernichtung in der Wannsee-Villa nicht direkt zu erfahren - die Jugendlichen gaben ihrer Performance daher den Titel „What is not here“.

Jan Prosinski

Einer von ihnen ist Jacek aus Polen, 19 Jahre alt, der sich selbst als Geschichtsfan bezeichnet. Gemeinsam mit Elena aus Rumänien und Iman, der in Afghanistan geboren wurde und vor ein paar Jahren nach Hamburg kam, arbeitet er daran, Geschichte hörbar und sichtbar zu machen – durch Bilder ebenso wie durch Stimmen und Töne. Jacek betont, dass Geschichte nicht nur aus Fakten besteht, sondern in besonderer Weise auch aus Gefühlen. Für ihn ist eine solch ganzheitliche Herangehensweise daher ein grundlegender Bestandteil der Geschichtsvermittlung. Für viele andere ist diese Emotionalität jedoch eine besondere emotionale Belastung, insbesondere, wenn es um die Geschichte von Krieg und Massenmord geht. Sie empfinden Bedrückung, Mutlosigkeit und Verzweiflung und werden, wie es eine Teilnehmerin ausdrückt, im Rahmen des Projektes an ihre Grenzen gebracht.

Es ist die Aufgabe von Tetiana Kriukovska, einen produktiven Umgang mit solchen Grenzerfahrungen zu ermöglichen und dadurch das Selbstvertrauen der Jugendlichen zu stärken. Kriukovska ist eine zierliche Frau Anfang Dreißig mit mädchenhaftem Lächeln und einer Ausstrahlung von innerer Ruhe. Sie kommt aus der Ukraine und studierte in Donezk Jura, bevor sie sich dort als Filmemacherin profilierte. Nach der Machtübernahme prorussischer Separatisten in ihrer Heimatstadt ging sie zunächst nach Kiew, wo sie begann, von Kämpfen traumatisierte Kinder und Jugendliche in Konflikt- und Emotionsmanagement zu unterrichten. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Sound in the Silence“ wurde sie zu einem Pol von Ruhe und Zuflucht. In Kriukovskas Workshops lernten sie, mit ihren eigenen Emotionen angesichts von Tod und Leiden umzugehen – eine soziale Fähigkeit, von der sie im besten Fall ein Leben lang profitieren werden.

Jan Prosinski

Auch Dan Wolf, der Ideengeber und künstlerische Leiter von „Sound in the Silence“, hat eine von Konflikten gezeichnete Lebensgeschichte. Der kräftige Mitvierziger mit dunklem Vollbart scheint vor Energie zuströmen. Aufgewachsen ist er in Kalifornien, wo er unter anderem als Künstler, Theaterautor, Rapper und Geschichtenerzähler tätig ist. Sein jüdischer Großvater war Holocaust-Überlebender und hat nie über seine KZ-Erfahrungen gesprochen, die dennoch den Familienalltag zu beherrschen schienen. Wolf begann daher, auf eigene Faust nach Antworten zu suchen, und begann, die Traumata der Großelterngeneration mit den Erfahrungen von Ausgrenzung und Rassismus im heutigen Amerika zu verbinden. Seit 2011 organisiert er „Sound in the Silence“ in Zusammenarbeit mit dem ENRS. Die persönliche Verbindung zu den Geschehnissen der Vergangenheit ist, wie er sagt, der Schlüssel zum Erfolg. Im Anschluss an die Aufführung der Schüler fast Wolf sein Engagement in einem Satz zusammen: „‘Sound in the Silence‘ ist mein Lebenswerk. Es ist ein Projekt, das mein Ziel in der Welt sowohl als Künstler als auch als amerikanischer Jude mit Wurzeln in Deutschland und Polen vorantreibt.“

Neben Kriukovska und Wolf werden die Bewegungs- und Choreografie-Workshops von der Choreografin und Tanz-Aktivistin Katarina Rampackova aus der Slowakei und die Musikkurse von Sean Palmer, einem Performer, Musiker und Komponisten aus Großbritannien, geleitet.

Am letzten Wochenende wurden die Jugendlichen im Haus der Wannseekonferenz verabschiedet, doch für viele ist das nicht das Ende ihrer Auseinandersetzung mit dunkler Geschichte. Das ENRS ist bereits in den Vorbereitungen für das nächste Projekt. Ab 16. Oktober ist eine weitere internationale Gruppe von Schülerinnen und Schülern in die Gedenkstätte Jasenovac eingeladen, wo sich während des Zweiten Weltkrieges das größte Vernichtungslager Kroatiens befand. Geplant sind persönliche künstlerische Auseinandersetzungen mit den Erinnerungen an die Schrecken der Vergangenheit, die auch dort eine Herausforderung sind: das ehemalige Lager ist heute eine idyllische Wiese an einem baumbestandenen Flussufer.

Text von Alika Swiderska