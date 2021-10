Berlin - Lassen Sie sich an diesem Nachmittag inspirieren und erfahren Sie alles Wissenswerte über diese Reise zur EXPO 2020 aus erster Hand vom Reiseexperten unseres Partners Globalis. Im Anschluss bleibt noch Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten und für einen Sekt-Umtrunk.

Mit einem Jahr Verspätung startete nun die EXPO 2020 am 1. Oktober 2021. Umso spektakulärer reiht sich diese EXPO in den Reigen zahlrei­cher, teils prominenter Veranstal­tungsorte ein und trägt für ihre eige­nen Akzente Sorge. Übrigens: trotz der coronabedingten Verschiebung hat die EXPO 2020 ihren ursprüngli­chen Namen beibehalten. Bis zum 31. März 2022 werden Mil­lionen Besucher aus aller Welt zum größten Event aller Zeiten in der arabischen Welt erwartet. Reisen Sie noch in diesem Jahr oder planen Sie Ihre Dubai-Reise 2022 mit uns.

Foto: Globalis Seien Sie dabei und planen Ihre Reise zur EXPO 2020 nach Dubai! Termin: 20. Oktober 2021 um 16.00 Uhr.

Um Anmeldung für nachweislich Geimpfte, Getestete oder Genese wird gebeten unter 030 – 23 27 66 33 oder per Mail: leserreisen@berlinerverlag.com.

Das The­ma der EXPO 2020, „Gedanken ver­binden, die Zukunft gestalten“, wird von der Überzeugung getragen, dass Innovation und Fortschritt das Er­gebnis von Menschen und Ideen sind, die auf neue Weise zusammen­finden.

Rund 190 teilnehmenden Nationen präsentieren auf der EXPO 2020 in zahlreichen Länderpavillons. Drei Themenbereiche stehen dabei im Fokus, die für die Welt, in der wir leben, von großer Bedeutung sind: Opportunity (Chancen), Mo­bility (Mobilität) und Sustainability (Nachhaltigkeit). Sie stellen uns vor Herausforderungen, bieten aber auch neue Perspektiven für unser Leben – für eine bessere, nachhalti­ge Zukunft. Auf der EXPO 2020 werden Erfin­dungen, Ideen und Inspirationen präsentiert, die die Zukunft unse­res Planeten maßgeblich verän­dern werden. Darüber hinaus legen erstklassige Künstler spektakuläre Shows hin, während Geschichte­nerzähler und Innovatoren magi­sche Momente heraufbeschwören. In über 200 Gastronomiebetrieben kreieren berühmte Köche mit erst­klassigen und oft überraschenden Zutaten Gerichte aus allen Regionen der Welt.

Foto: Globalis Al Wasl Plaza

Das Herzstück im Zentrum des EX­PO-Geländes ist die Al Wasl Plaza. Den Platz überspannt eine riesige Kuppel mit einer filigranen Wa­benstruktur. Die Kuppel hat eine beeindruckende Höhe von 70 Me­tern. Die Konstruktion wird so zu einer 360-Grad-Projektionsfläche, die größte weltweit überhaupt. Al Wasl ist nicht nur der historische Name für Dubai, das arabische Wort bedeutet auch „Verbindung“ – eine Metapher für das EXPO-Motto „Connecting Minds, Creating the Future“, denn die Weltausstellung möchte die Menschen zusammen­bringen.

Lieblingsländer besuchen und neue Orte entdecken

Auf einer Reise durch Zeit und Raum begeg­nen Sie den großen Entdeckern der Geschichte sowie der Zukunft des menschlichen Fortschritts. Übernehmen Sie spielerisch Ihre Rolle für die Zukunft der Mensch­heit und beobachten Sie die Aus­wirkungen Ihrer Aktionen. Beobachten Sie die menschlichen Einflüsse auf die Umwelt und entdecken Sie die Chancen, die Ressourcen unseres Planeten zu schützen.

Erleben Sie mit uns die Weltausstel­lung, und entdecken Sie zugleich die Trendreiseziele Abu Dhabi und Dubai. Für die gesamte Reisedauer stehen Ihnen nicht nur qualifizierte und deutschsprachige Guides bei allen Ausflügen zur Seite, sondern mit unserem GLOBALIS-EXPO-Gui­de ein echter EXPO-Spezialist. Wir zeigen Ihnen die Faszination der Emirate, weit über Wolkenkratzer und Superlative hinaus. Unzählige Sehenswürdigkeiten, genannt seien hier der Louvre in Abu Dhabi oder die Dubai Marina, sind in das Pro­gramm eingeflossen und werden Sie begeistern.

Für diese Flugreise nach Dubai gilt die 2G-Regelung.

