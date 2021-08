Berlin - Am 5. September ist es soweit: Martha Argerich und Daniel Barenboim eröffnen im Klavierduo nach einer langen musikalischen Durststrecke die fünfte Konzertsaison des Pierre Boulez Saals.

Wie in den vergangenen Jahren wird es auch in der Spielzeit 2021/22 wieder rund 150 Konzerte und Veranstaltungen in Berlins jüngstem Konzertsaal geben – doch um auf eventuelle weitere Unwägbarkeiten reagieren zu können und allen Beteiligten die Planung zu erleichtern, wird das Programm nun erstmals quartalsweise veröffentlicht.

Schon die ersten beiden Monate der neuen Saison präsentieren einen faszinierenden Querschnitt durch das künstlerische Profil. Das Boulez Ensemble ermöglicht in einem Lecture-Konzert mit François-Xavier Roth tiefe Einblicke in Répons, eines der Schlüsselwerke im Schaffen von Pierre Boulez. Das Hagen Quartett und das Streichquartett der Staatskapelle Berlin eröffnen jeweils großangelegte Konzertzyklen, in denen sie über die Saison 2021/22 hinweg sämtliche Streichquartette von Dmitri Schostakowitsch bzw. Arnold Schönberg interpretieren. Neben weiteren Klavierabenden, Jazz und arabischer und persischer Musik wird bei den Edward W. Said Days mit Vorträgen und Konzerten zum Thema „Culture and Power“ (30. September – 2. Oktober) und der internationalen Konferenz „Subjectivities of Migration“, die sich literaturwissenschaftlicher Perspektive mit poetischen Verfahren der neueren Migrationsliteratur auseinandersetzt (13. & 14. September), auch die enge Verknüpfung des Konzertsaals mit dem akademischen Leben der im selben Gebäude beheimateten Barenboim-Said Akademie sichtbar.

Karten für alle Veranstaltungen im September und Oktober sind ab sofort auf der Website des Pierre Boulez Saals erhältlich. Das weitere Programm von November bis Januar wird dann Anfang Oktober veröffentlicht.