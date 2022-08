Das Musikfest Berlin ist gleichermaßen eine Berliner wie eine internationale Institution. Wie in jedem Jahr treten hier auch 2022 die großen Orchester und Chöre Berlins auf, ebenso sind Ensembles aus den USA, Belgien, Georgien, Großbritannien, Italien, Korea und den Niederlanden zu Gast. Insgesamt 33 Klangkörper und eine Vielzahl an Solist*innen aus Berlin und aller Welt präsentieren im diesjährigen Festivalprogramm 27 Konzerte mit über 50 Werken von rund 40 Komponist*innen.

Dabei treffen Repertoire-Klassiker von Beethoven, Mahler und Sibelius auf ausgewählte Raritäten – etwa auf die Erste Symphonie von Florence Price. Yannick Nézet-Séguin und das Philadelphia Orchestra präsentieren das von Spiritual-Anklängen und Jazzharmonik geprägte Werk der afroamerikanischen Komponistin, die sich ab den 1930er-Jahren in Zeiten struktureller Geschlechter- und Rassendiskriminierung in den USA erfolgreich einen Namen machte. Mehrere runde Geburtstage, von Sofia Gubaidulina, Wolfgang Rihm, Kaija Saariaho und Gerald Barry, werden im Programm vieler Ensembles berücksichtigt. Für besondere Akzente sorgen Werke von Bernd Alois Zimmermann, Iannis Xenakis und Jazzlegende Charles Mingus, der wie Xenakis vor 100 Jahren geboren wurde. John Eliot Gardiners Aufführung von Beethovens Missa solemnis mit seinem Monteverdi Choir und dem Orchestre Révolutionnaire et Romantique wird im Festivalprogramm von weiterer Sakralmusik flankiert.

Neben Claudio Monteverdis Marienvesper mit Philippe Herreweghes Collegium Vocale Gent sowie Psalmenvertonungen von Heinrich Schütz, William Byrd und Orlando Gibbons mit dem RIAS Kammerchor Berlin erklingt auch ein 24-stündiges Offizium in der Kirche am Hohenzollernplatz. Das National Gugak Center aus Seoul schließlich präsentiert im Rahmen seiner Deutschland- Tournee die 600 Jahre alte königlich-rituelle Ahnenmusik Jongmyojeryeak, die 2001 in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen wurde.