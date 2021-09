Durch die Verankerung in einer unserer redaktionellen Themenrubriken sichern Sie sich Glaubwürdigkeit und Aufmerksamkeit. Durch die Vielzahl an Gestaltungselementen können Sie unterschiedliche Kommunikationsziele bedienen, ob Awareness, Branding oder Lead-Generierung. Das Native Advertorial passt sich automatisch an jede Bildschirmgröße an und garantiert somit stets eine optimale Darstellung.

Das Native Advertorial wird immer in Verbindung mit dem Native Teaser erstellt.

Spezifikationen: Bild: Format 16:9, min. 1.000 x 600 px

Dateiformat: jpg, png, gif

Überschrift: 80 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Leadtext: 160 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Fließtext: 1.500 - 2.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Verlinkungen zu Ihrer Website

Einbindung von Social Media Posts oder Videos via Iframe

Preis: Homepage: xxxx EUR

Mensch & Metropole, Politik & Gesellschaft: xxxx EUR

übrige Channel: xxxx EUR