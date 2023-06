Offen für Vielfalt: Die Saison 2023/24 im Pierre Boulez Saal

Auch in der kommenden Spielzeit lädt der Pierre Boulez Saal dazu ein, sich auf unbekannte Hörerfahrungen einzulassen…

Berlin -Auch in der kommenden Spielzeit lädt der Pierre Boulez Saal dazu ein, sich auf unbekannte Hörerfahrungen einzulassen und Neues zu entdecken: Vom Liederabend bis zum Jazz-Standard, von der Uraufführung bis zum Repertoireklassiker, vom Streichquartett bis zum szenischen Musiktheater bieten mehr als 140 Veranstaltungen vielfältige Möglichkeiten, Musik zu erleben.

Eröffnet wird die Saison bereits Ende August mit einer Neuauflage der seit 2018 stattfindenden Edward W. Said Days – das diesjährige Programm, das auch zwei Konzerte mit dem West-Eastern Divan Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim beinhaltet, ist gleichzeitig eine Hommage zum 20. Todestag des palästinensischen Literaturwissenschaftlers. Einen traditionellen Herbst-Höhepunkt bilden die erstmals auf fünf Tage erweiterten Arabic Music Days vom 13. bis 17. September, die ganz im Zeichen der arabischen Kurzhalslaute Oud stehen. Kurator Naseer Shamma hat dazu verschiedene Ensembles der von ihm gegründeten Oud-Häuser in Kairo, Abu Dhabi und Karthum eingeladen. Das Begleitprogramm mit bildender Kunst, Film und Dichtung findet in einer Mischung aus Online- und Live-Präsentation statt.

Oud-Virtuose Naseer Shamma kuratiert die Arabic Music Days 2023 im Pierre Boulez Saal © Shiv Gohil

Im November verwandelt sich der elliptische Konzertsaal in ein 360-Grad-Theater für die szenische Aufführung von Händels dramatischer Serenata Aci, Galatea e Polifemo. Die südafrikanische Regisseurin und Figurentheater-Künstlerin Janni Younge hat ihre Inszenierung eigens für den Pierre Boulez Saal konzipiert. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Barockspezialisten der Akademie für Alte Musik Berlin und ein dreiköpfiges Sänger:innenensemble. In den ersten Wochen der Saison sind außerdem so unterschiedliche Künstler:innen wie Magdalena Kožena, Mitsuko Uchida, Isabelle Faust, Rudolf Buchbinder, Amir ElSaffar, das Quatuor Diotima und Grammy-Preisträgerin Samara Joy zu erleben.