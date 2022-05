Immer wieder liest man von hohen Gewinnen - und selbst kann man sich nicht vorstellen, dass man auch einmal Millionen gewinnen wird, weil man den Lotto Jackpot geknackt hat. Wer Lotto online tippen will, der hat hier gute Chancen, Gewinne einzufahren - die Lotterien Gewinnchancen sind nämlich, wenn der Blick nicht nur auf den Hauptgewinn gerichtet wird, gar nicht so niedrig. Aber gibt man sich mit Beträgen zufrieden, die knapp über dem Einsatz liegen? Wer Eurojackpot spielt, der will natürlich den Eurolotto Jackpot gewinnen

Die größten Lottojackpots der Geschichte

Hohe Beträge im Lotto gewinnen, das mag gar nicht so einfach sein. Aber noch schwieriger ist es, wenn es darum geht, den langersehnten Eurolotto Jackpot zu knacken. Denn die Lotto Jackpot Höhe steigt und steigt - immer dann, wenn der Jackpot nicht geknackt wurde, wird aufgestockt. So entstehen auch richtig hohe Gewinne. Wer also feststellt, dass es einen Lotto Jackpot gibt, kann sodann auch Lotto online spielen und sein Glück versuchen.

Größter Krypto Jackpot: Lucky Block (2 Millionen Euro)

Bild: Lucky Block Lucky Block’s Motto lautet: Jeder ist ein Gewinner!

Das Motto von Lucky Block? „Everyone is a Winner“. Das deshalb, weil von einer Ziehung LBLOCK-Holder, diverse Charity-Organisationen sowie auch die Gewinner der Ziehungen profitieren. Die Charity-Organisationen erhalten 10 Prozent an Spenden. Für die Holder gibt es ebenfalls Rewards in der Höhe von 10 Prozent. Des Weiteren werden 8 Prozent für das Marketing und die Transaktionsgebühren verwendet. 2 Prozent der Transaktionsgebühren stellen sodann die Basis für die Ziehung dar. Jedoch wird der Großteil aller Einnahmen in den Main Draw Pool übertragen. Das ist auch der Grund, wieso problemlos nachvollzogen werden kann, wie hoch der Jackpot tatsächlich ist.

Lucky Block soll bereits im Mai 2022 gelauncht werden; die erste Ziehung wird dann zwei Wochen später erwartet. Aktuell befinden sich 2,2 Millionen US Dollar - also rund 2 Millionen Euro - im Topf. Da es sich um die erste Krypto-Lotterie handelt, steht fest, dass hier sogleich der höchste Lotteriegewinn ausgespielt wird, der je bei einer Krypto-Lotterie vergeben wurde.

Die Tickets, um an der Ziehung teilzunehmen, sollen 5 US Dollar kosten. Bezahlt wird mit Lucky Block. Verbindet man als Lucky Block Holder die Wallet mit der App, dann gibt es ein kostenloses Ticket, mit dem dann an der Lotterie teilgenommen werden kann. Das heißt, es gibt sehr wohl gute Gründe, dass man LBLOCK hält.

Deutschland: 6 aus 49 (42,6 Millionen Euro)

10. Oktober 2020: In Deutschland wird der Rekord Lotto Jackpot gewonnen - 42,6 Millionen Euro. Seit der ersten Ziehung, die im Jahr 1955 stattgefunden hat, konnte noch nie eine Einzelperson einen derart hohen Jackpot gewinnen. Die Spielerin aus Baden-Württemberg war somit auf einen Schlag reich.

Im Jahr 2020 sind übrigens gleich drei Ziehungen unter die Top 10 der höchsten Gewinne der Lotto-Geschichte gekommen. Am 3. Juni 2020 folgte etwa eine Zwangsausschüttung, da der Jackpot bei 6 Richtige plus Superzahl 13-mal hintereinander nicht geknackt werden konnte; ein Verfahren, das im September aber geändert wurde, sodass die Zwangsausschüttung nur stattfindet, wenn der Jackpot 45 Millionen Euro schwer ist.

Europa: Loterìa de Navidad (2,3 Milliarden Euro)

In Spanien dreht sich in der Vorweihnachtszeit alles um die Loterìa de Navidad. Die Loterìa de Navidad, die spanische Weihnachtslotterie, ist nicht nur eine der besten Lotterien der Welt, sondern auch die wohl größte Lotterie. Denn hier werden 2,3 Milliarden Euro ausbezahlt. Wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeit ist? Es gibt 100.000 Losnummern und 15.000 Gewinne. Das heißt, die Gesamtgewinnsumme, eben die 2,3 Milliarden Euro, werden auf mehrere Gewinner aufgeteilt. Zu beachten ist, dass die Loterìa de Navidad aber nicht nur in Spanien zur Verfügung steht, sondern auch Lose in anderen europäischen Ländern gekauft werden können.

Europa #2: Euromillionen Jackpot (190 Millionen Euro)

Der größte Jackpot, der in Europa bei den Euromillionen ausbezahlt wurde, lag bei 190 Millionen Euro: Ein Portugiese hat im Oktober 2014 190 Millionen Euro gewonnen. Zuvor wurde der größte Jackpot von einem britischen Lotto-Spieler geknackt - und zwar im August 2012. Das heißt, der Rekord des Briten hielt nur für zwei Jahre.

USA: Powerball (768 Millionen US Dollar)

768 Millionen US Dollar: Diese Summe hat ein 24 Jahre alter Amerikaner aus Wisconsin im Jahr 2019 gewonnen. Der Amerikaner hat selbst gesagt, dass er an dem Tag, als er die Lottoscheine gekauft hat, ein „Glücksgefühl“ verspürte.

Am 27. März wurden seine Zahlen gezogen. Insgesamt hat er 10 US Dollar in die Powerball-Lotterie gesteckt - und nach Durchsicht seiner Tippscheine, hat erst der letzte Tippschein offenbart, dass der Jackpot geknackt wurde.

Fazit: Die besten Online Lotterien 2022

Auf der Suche nach der besten Lotterie, wird man bemerken, hier gibt es eine breite Vielfalt. Daher ist es ratsam, sich im Vorfeld die Frage zu stellen, welche Erwartungen hat man überhaupt. Geht es einem nur um hohe Jackpotgewinne oder möchte man lieber kleinere Summen bei hoher Gewinnwahrscheinlichkeit für sich verbuchen?

Letztlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich mit den modernen Lotterien befasst - und hier steht Lucky Block an vorderster Front. Mit dieser neuartigen Variante wird nicht nur die gesamte Branche revolutioniert, sondern kann man auch als Teilnehmer hier hoffen, entsprechend attraktive Gewinne einfahren zu können.

Auch wenn Lotteriegewinne nur durch Glück eingefahren werden, so sind die Gewinnwahrscheinlichkeit und auch der Jackpot entscheidend, wenn es darum geht, sich sicher und wohlzufühlen. Vor allem dann, wenn mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit geworben wird, mag das schon vielversprechend sein.