Open Airs auf Schloss Neuhardenberg: Ins Freie!

Das Sommerprogramm der Stiftung Schloss Neuhardenberg mit u.a. Silly mit Julia Neigel und Toni Krahl , die Söhne Mannheims Piano und das Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis .

Vom 24. Juni bis 9. Juli 2023 geht die Stiftung Schloss Neuhardenberg wieder Ins Freie!: Die Open-Air-Saison unter dem Bogendach im Schlosspark beginnt mit dem diesjährigen Sängertreffen, es folgen Theater, ein Venedig-Abend, zwei Rock- und Poplegenden sowie erlesener internationaler Jazz.

Das Sommerprogramm bringt unter anderem die Band Silly mit Julia Neigel, die Söhne Mannheims Piano und das Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis auf die überdachte Open-Air-Bühne im Schlosspark. Beim 4. Neuhardenberger Sängertreffen teilen sich am 24. Juni unter der Leitung von Klaus Hoffmann einen Nachmittag und Abend lang Sharon Brauner, Katja Ebstein, Friend ’n Fellow, Sarah Lesch und Manfred Maurenbrecher die Bühne. Die von Dieter Kosslick kuratierte Reihe Kino trifft Kulinarik steht unter dem Titel Kino trifft Venedig am 1. Juli ganz im Zeichen des Ehrengastes, der Schriftstellerin Donna Leon, die mit ihrem Romanhelden Commissario Brunetti weltberühmt wurde.

Silly feat. Julia Neigel und Toni Krahl am 25.6. auf der Kastanienwiese

Eine ganz andere Programmfarbe zeigt Schloss Neuhardenberg am 29. Juni mit Searching for William: Der gefeierte Schauspieler und Sänger Christian Friedel und seine Band Woods of Birnam sind mit einem furiosen Theaterkonzert auf den Spuren Shakespeares unterwegs.

Searching for William am 29.6. – ein Shakespeare-Abend als multimediale Performance. Sarah Lesch und andere Lieder, Sänger, Poeten beim Neuhardenberger Sängertreffen am 24.6. Im neuen Live-Format Open Air am 27.6.: Söhne Mannheims Piano.

Vom 4. bis 9. Juli bittet dann die Stiftung Schloss Neuhardenberg zu insgesamt vier außergewöhnlichen Jazzkonzerten in ihren Schlosspark. Unter den drei bedeutenden Trompetern in diesem Programm macht am 4. Juli der Amerikaner Wynton Marsalis den Anfang. Gemeinsam mit dem Jazz at Lincoln Center Orchestra ist der langjährige Künstlerische Leiter dieses Ensembles mit klassischem Big Band Jazz auf europäischer Konzertreise, die ihn erfreulicherweise auch in die Mark Brandenburg führen wird.

Am 7. Juli folgt der deutsch-amerikanische Pianist Benjamin Lackner, der von der Kritik gern als „Klangphilosoph“ bezeichnet wird und ein erlesenes Quartett leitet, dem unter anderem der schwedische Startrompeter Mathias Eick angehört.

Karibisch wird es am 8. Juli mit der wunderbaren kubanischen Pianistin Marialy Pacheco und ihrem Trio. Sollte die Sonne nicht scheinen, wird nicht nur den Freunden des Son garantiert zumindest musikalisch warm ums Herz. Und mit Nils Wülker vollendet bei diesem Konzert einer der wichtigsten deutschen Solisten das Neuhardenberger Gipfeltreffen der Jazztrompeter.