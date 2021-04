Berlin - Verschönern Sie Ihren Sitzplatz im Freien! Lassen Sie sich auch von unseren Outdoor-Möbeln und Wohnaccessoires inspirieren - hygienisch, pflegeleicht und mit hohen gestalterischen Ansprüchen.

Wohnen mit Stil

Besonders bei gutem Wetter lädt die Terrasse zum Abschalten und Entspannen ein. Eine Tasse Tee und ein gutes Buch eignen sich perfekt für eine Auszeit. Mit dem richtigen Ambiente kommt vielleicht sogar ein Urlaubsgefühl auf. Neben Pflanzen und anderen Dekorationen tragen auch die Terrassenfliesen hierzu bei. Mit unseren Terrassenfliesen in vielen unterschiedlichen Designs sind Ihrer Kreativität in der Gestaltung des Außenbereichs keine Grenzen gesetzt und verhelfen ihm zu neuem Glanz.

Wetterfest und widerstandsfähig

Die beliebtesten Fliesen für den Balkon oder die Terrasse sind Feinsteinzeugfliesen in 2 bzw. 3 cm Dicke . Aufgrund ihrer extrem niedrigen Porosität nehmen diese Fliesen kaum Feuchtigkeit auf, was sie zu einem perfekten und frostbeständigen Untergrund für den Außenbereich macht. Durch den häufigen Temperaturwechsel werden Fliesen im Außenbereich um einiges mehr beansprucht als innen. Dazu kommt, dass sie dauerhaft Sonnenstrahlen und unterschiedlichen Witterungen ausgesetzt sind. Bei uns erhalten Sie eine große Auswahl an strapazierfähigen und langlebigen Fliesen. Alle Outdoorfliesen sind durchgefärbt und haben eine sehr hohe Rutschhemmung.

Wohlfühlambiente unter freiem Himmel

Die Auswahl der passenden Fliesen ist für das Ambiente auf der Terrasse oder dem Balkon essentiell. Mit Form, Farbe und Größe entscheiden sie über den Look. Egal ob sie es lieber modern oder klassisch mögen, bei uns finden Sie garantiert die richtige Terrassenfliese für Ihre Ansprüche. Lassen Sie sich von unseren Terrassenfliesen online inspirieren oder direkt in einer unserer Filialen in Berlin beraten. Auch eine große Auswahl an Reinigungs- und Pflegemitteln steht Ihnen selbstverständlich in unserem Shop zur Verfügung. Mit dem passenden Fliesenwerkzeug können Sie die Fliesen im Außenbereich mit ein bisschen Geduld und Feingefühl auch ganz einfach selbst verlegen.

Finden Sie bei Atala die passende Fliese für Ihre Terrasse, Balkon oder Gartenlounge!

Besuchen Sie uns online unter www.atala.de oder in einer unserer Niederlassungen:

