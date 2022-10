Willkommen (zurück) zur Lebenslust: Vom 12. November 2022 bis zum 5. März 2023 bietet PALAZZO Ihnen im nostalgischen Spiegelpalast in Berlin eine köstliche wie unterhaltsame Mischung aus Haute Cuisine, kreiert von Kolja Kleeberg, und bestem Varieté-Entertainment.

Im Herbst und Winter erleben Sie bei ihrem PALAZZO-Besuch genussvolle Momente und vergnügliche Stunden, in denen meisterhafte Kochkunst auf preisgekrönte Akrobatik trifft und erlesene Köstlichkeiten mit herzerwärmendem Humor garniert werden.

Für die kulinarischen Genüsse im PALAZZO Berlin zeichnet zum 14. Mal Spitzenkoch Kolja Kleeberg verantwortlich. Die tragenden Elemente des Kochens sind für ihn Gleichklang und Harmonie, aber auch Spannung. Inspiriert von der kosmopolitischen Hauptstadt Berlin hat Kolja Kleeberg erneut ein köstliches Vier-Gang-Menü für Sie ersonnen. Als Vorspeise wird Thunfisch-Tatar mit Zitronen-Kräuter-Sauce, Avocado-Olivensalat & Minz-Taboulé gereicht. Als Zwischengang folgt indisches Tomaten-Linsen-Curry mit gebackenem Blumenkohl, Kichererbsen-Bällchen und Cashew. Beim Hauptgang dürfen Sie sich – es ist eine liebgewonnene Tradition im PALAZZO Berlin – wieder auf Ente freuen. Zum süßen Finale wird ein Schokoladenkuchen „Königin von Saba“ mit eingelegten Kirschen und Stracciatella-Eis serviert. Selbstverständlich gibt es alternativ auch eine vegetarische Speisenfolge sowie sonntags eine Menü-Variante für die jüngsten PALAZZO-Gäste.

Die Köstlichkeiten aus der Küche vereinen sich auf perfekte Weise mit den künstlerischen Darbietungen auf der Bühne und in der Manege: In der brandneuen Show „Eskapaden“ verbinden sich Chaos und Comedy zu einem schillernden Gesamtkunstwerk, das Sie garantiert mit einem Lächeln im Gesicht zurücklässt. Protagonistin Gloria – verkörpert von der begnadeten kanadischen Clownin Mooky, einer Königin des Slapsticks – kann ohne Umschweife und im wortwörtlichen Sinne als „Möchtegern“ bezeichnet werden. Sie „möchte gern“ Teil der glamourösen PALAZZO-Show werden. Doch leider läuft nichts nach Plan, sondern alles aus dem Ruder! Auf der Bildfläche taucht Showmaster Gregor, ihr erbitterter Widersacher, auf und die Turbulenzen nehmen ihren Lauf. Oder entpuppt er sich als wohlgesonnener Mitstreiter, der sich gemeinsam mit den atemberaubenden Artist*innen und der hervorragenden Live-Band für Glorias künstlerischen Aufstieg einsetzt? Die Antwort gibt es am Ende eines herrlich verrückten, turbulenten und einzigartigen abends.