Paper Tiger Theater im Humboldt Forum

Ein Reiter erschiesst mit Pfeil und Bogen einen vor ihm galoppierenden Krieger. Das chinesisch-deutsche Paper Tiger Theater hat sich vom Rollbild in der Sammlung des Museums für Asiatische Kunst im Humboldt Forum zu einer Performance inspirieren lassen. In der Tanz-Video-Installation „Revolution. Stachel im Fleisch“ spannt das Theaterkollektiv einen Bogen von den chinesischen Feldzügen und ihrer Feier im Kaiserpalast über die kolonialen Plünderungen Pekings im sogenannten Boxerkrieg 1900 bis ins China von heute.

Das „Paper Tiger Theater Studio“ ist eine unabhängige Gemeinschaft aus Kreativen, die 1998 in Beijing gegründet wurde und seit drei Jahren auch einen Sitz in Berlin hat. Künstler*innen aus den Bereichen Tanz, Theater und bildende Kunst versammeln sich hier zur Entwicklung von Theaterprojekten. Die Alltagsrealität in ihrer brutalen Absurdität wird als Material und Struktur der Aufführungen verwendet, in andere Kontexte versetzt, übersetzt, missverstanden, mit literarischen Fiktionen erweitert und so transformiert, dass ein Austauschprozess zwischen gesellschaftlichen und performativen Räumen in Gang kommt.

Im Humboldt Forum kommt es in diesem Rahmen vom 21. ­– 29. April zu unerwarteten Begegnungen. So treffen drei Tänzer*innen einen Zeitzeugen von Honeckers China-Reise oder ein Skateboarder auf eine Trommlerin.

Die im Rollbild dargestellte Situation von Verfolger und Flüchtendem, sowie die komplexe Geschichte des Gemäldes selbst, bilden den Ausgangspunkt für eine performativ-installative Recherche in den historischen und zeitgenössischen Kontexten von Kolonisation und Revolution. Dabei begreift Paper Tiger das Bild wie eine Sonde zur Erforschung der Gegenwart. Als Objekt, das Zeiten und Räume durchquert hat, an der Schnittstelle zwischen Künstler und Kaiser, zwischen Mensch und Tier, zwischen imperialer Macht und ohnmächtigem Widerstand, stellt es uns fundamentale Fragen.