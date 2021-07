Berlin - Eine Symbiose aus Onlineshop und klassischem Möbelhaus: Im Showloft Berlin kann man in modernem Ambiente seinen individuellen Bürostuhl von HJH OFFICE ausprobieren und sich einen ersten Eindruck über einen Auszug des Produktangebotes verschaffen. Die Bestellung funktioniert dann ganz einfach über einen QR-Code, der einen direkt auf den Onlineshop buerostuhl24.com leitet.

Vor Ort ansehen – online kaufen

Mit dem Showroom schafft HJH Office die Verbindung zwischen dem eigenen Onlineshop buerostuhl24.com und dem stationären Handel. Ganz nach dem Motto: Vor Ort ansehen – online kaufen.

Die Marke HJH Office bietet ein umfangreiches Sortiment an Bürostühlen und Büromöbeln, die für beste Funktionalität, solide Verarbeitung und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Ergonomische Bürostühle, die die Wirbelsäule entlasten, attraktive Design Bürostühle, Arbeitsstühle, Kinderschreibtischstühle oder Gamingstühle – bei HJH Office findet jeder im Online-Shop buerostuhl24 den richtigen Bürostuhl für die Arbeit am Schreibtisch. Die passenden Schreibtische, gerne auch höhenverstellbar sowie eine große Auswahl an Büroschränken und Rollcontainern ergänzen das Sortiment. Für alle ohne grünen Daumen gibt es außerdem eine Reihe an naturgetreuen Kunstpflanzen, die für ein wohnliches Ambiente sorgen.

Alles, was das Büroherz begehrt: Das breite Sortiment beinhaltet nicht nur Bürostühle, sondern auch die passenden Büromöbel, Accessoires und Kunstpflanzen.

Über 100.000 Bürostühle können ab Lager sofort und kostenlos versendet werden. Unter mehr als 400 verschiedenen Modellen im Onlineshop bueostuhl24.com findet sich der ideale Bürostuhl für jeden Nutzer, für jeden Einsatzbereich und für jedes Budget. Umfassender Service, eine individuelle Fachberatung per Chat oder Telefon und eine Garantie von bis zu vier Jahren sorgen auch nach dem Kauf für zufriedene Kunden.