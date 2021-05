Berlin - Die Neugestaltung von Garten oder Balkon, die langersehnte Reise oder der neue Fernseher – egal, welchen Herzenswunsch Sie hegen: Lassen Sie ihn sich doch vom Finanzamt erfüllen! Dafür müssen Sie nur eine Steuererklärung abgeben. Im Schnitt bekommen Steuerpflichtige, die eine Steuererklärung abgeben, laut Statistischem Bundesamt 1.027 Euro zurück. Um das beste Ergebnis herauszuholen, erledigen Sie Ihre Steuererklärung am besten mit der SteuerSparErklärung 2021. Das Steuerprogramm nimmt spielend leicht die Hürden des deutschen Steuersystems und leitet Sie einfach, zuverlässig und sicher zur maximalen Steuererstattung.

Millionen deutsche SteuerzahlerInnen geben jedes Jahr keine Steuererklärung ab. Doch damit sparen sie am falschen Ende: Eine Steuerklärung lohnt sich und ist weit weniger aufwändig, als die meisten denken – vor allem, wenn man auf eine komfortable Software wie die SteuerSparErklärung 2021 setzt. Die MacherInnen der Software bereiten die komplizierten Formulare der Finanzverwaltung einfach auf und ebnen mit intuitiver Bedienung und sicherer Benutzerführung auch EinsteigerInnen den Weg durch den Steuerdschungel hin zur optimalen Rückererstattung. Die Software entdeckt automatisch Steuererleichterungen und weist auf fehlende oder unplausible Angaben hin. Alle persönlichen Daten werden nur verschlüsselt auf dem lokalen Rechner und nicht im Internet gespeichert. Die Software prüft alle Angaben, macht Optimierungsvorschläge und unterstützt sogar bei der Erstellung von Einsprüchen, wenn die Erstattung durch das Finanzamt geringer ausfallen sollte als erwartet.

Tipp 1: Hilfe für BezieherInnen von Kurzarbeitergeld

Im Jahr 2020 gab es so viel Kurzarbeit wie noch nie: Mehrere Millionen Menschen erhielten die Leistung in den vergangenen Monaten. Was viele von ihnen nicht wissen: Wer im Jahr mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld vom Staat erhalten hat, ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Ihnen möchten die MacherInnen der SteuerSparErklärung helfen: ArbeitnehmerInnen, die Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld bezogen haben und aufgrund dessen erstmals eine Steuererklärung abgeben müssen, können die Sonderversion »SteuerSparErklärung 2021 Kurzarbeit« gegen Angabe ihres Namens und ihrer E-Mail-Adresse unter http://www.steuertipps.de/kug frei herunterladen und nutzen.

Tipp 2: Geldwerte Tipps in allen Lebenslagen

Das Steuertipps-Team hilft seit über 45 Jahren nicht nur bei der Steuererklärung. Die ExpertInnen fassen zahlreiche geldwerte Tipps in Büchern rund um die Themen Erbschaft, Finanzen, Altersvorsorge sowie Krankheit und Pflege zusammen. Die praxisnahen Ratgeber bereiten fundiertes Expertensicher rechtsicher und verständlich auf und nehmen die Leserinnen und Leser unter dem Motto „Wissen, was zu tun ist“ in ihrem Alltag an die Hand. Infos und Bestellmöglichkeit unter www.steuertipps.de/lebenslage