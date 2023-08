So geht shoppen heute! Willkommen beim Pre-Loved Fashion Market am Potsdamer Platz.

Wer bei Vintage-Shopping an verstaubte Mode von Vorvorgestern denkt, der kann beim Pre-Loved Fashion Market im The Playce eines Besseren belehrt werden. Bewusster Konsum hat sich längst zu einem modernen Lifestyle entwickelt und so präsentiert das Event exklusive Pop-Up Stände namhafter Vintage Boutiquen und Influencer. Es warten preiswerte Schätze und einzigartige Fundstücke auf die Besucher. Aber das ist noch nicht alles – Workshops zum Thema Nachhaltigkeit, die in Kollaboration mit dem ersten Conscious Fashion Store von Peek & Cloppenburg stattfinden, werden ebenfalls an diesem Tag für die Besucher angeboten. Auch hier dreht sich alles rund um das Thema nachhaltige Mode und wie diese bewusst konsumiert werden kann.

Für umfassendes Wissen über bewussten Konsum stehen Experten aus der Modebranche bei den Panel-Talks im Manifesto Market bereit, um wertvolle Tipps für einen umweltfreundlichen, aber stilvollen Kleiderschrank zu teilen. Den Auftakt machen am 26.08. ab 11:30 Uhr u.a. Persönlichkeiten wie Natascha von Hirschhausen und Thimo Schwenzfeier, die das Thema „Nachhaltiger Konsum – Wie geht das eigentlich?“ beleuchten. Ab 14:30 Uhr diskutieren Alexandra von Biron und Liz Thieme mit weiteren Gästen über „Upcycling – aus weniger mehr machen“.

Das Event findet seinen krönenden Abschluss ab 20 Uhr bei der After Party mit dem Musiker Carlo Karacho im Manifesto Market. Carlo Karachos Musik bewegt sich geschickt zwischen Synthpop, Post-Punk und der Neuen Deutschen Welle der 80er Jahre, mit einer Vorliebe für mitreißende, tanzbare Beats. Die Besucher können sich auf ein unvergessliches Highlight eines spannenden Tages freuen!