Special Olympics – soziales Engagement und Hauptstadt-Event in einem

Die Paralympics kennt fast jede:r und sie schaffen in der Gesellschaft Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderungen. Doch was kaum jemand weiß: Die Paralympics konzentrieren sich auf Menschen mit Körper- oder Sinnesbehinderungen. Damit sind allein in Deutschland etwa 320.000 Menschen mit Behinderung ausgeschlossen – Menschen mit geistiger Behinderung.

Nur circa 8 % der Menschen mit geistiger Behinderung sind in Deutschland regelmäßig in einem Sport aktiv. Das liegt zumeist nicht daran, dass sie keinen Sport treiben können oder wollen, sondern vielfach fehlt schlicht der Zugang. Genau hier setzt die Bewegung der Special Olympics an.

Bei den Special Olympics handelt es sich um eine Bewegung, die in Deutschland seit 1991 Sport für Menschen mit geistiger Behinderung fördert. Hier liegt der Fokus bewusst nicht auf Leistungssport, sondern darauf, genau diesen Menschen durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztendlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen – und damit die verbindende Kraft des Sportes zu nutzen.

Diese verbindende Kraft umfasst auch alle Unterstützer der Special Olympics – gerade auch mit Blick auf ein solches Großevent wie die Weltspiele vom 17. bis 25. Juni. Über das reine Sponsoring hinaus gibt es auch Firmen, die die Bewegung und die Olympischen Weltspiele mit Volunteers vor Ort unterstützen. Als Unternehmensengagement und als Möglichkeit für die Mitarbeitenden, sich sozial zu engagieren.

So zum Beispiel auch Curacon: Die mittelständische Prüfungs- und Beratungsgesellschaft, die zu den zwanzig größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands zählt, hat sich spezialisiert auf die Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Sie prüft und berät neben Krankenhäusern, Altenheimen etc. auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe, wie z. B. Werkstätten für Menschen mit Behinderung. „Daher sind die Special Olympics wirklich ein Herzensanliegen für uns.“ kommentiert Tobias Allkemper, Sprecher der Geschäftsführung, das Engagement. „Wer bei uns tätig ist, entscheidet sich meist sehr bewusst für unsere Spezialisierung – aus Überzeugung! Daher freuen wir uns, auch in diesem Jahr ein großes Team von Volunteers stellen und damit einen Beitrag zum Erfolg der Spiele leisten zu können.“.

Die Initiative für das Engagement kam damals von einem Kollegen der gut 450 Kolleginnen und Kollegen, die für Curacon an 14 Standorten in Deutschland tätig sind. Ein Mandant hatte begeistert von der Bewegung erzählt und dieser Funke war direkt übergesprungen. „#zusammenUnschlagbar – das passte einfach direkt zu uns“, ergänzt Tobias Allkemper.

Die 16. Special Olympics World Games · 7.000 Athlet*innen

· 26 Sportarten

· 190 Delegationen

· 20.000 Volunteers

· 9 Tage voller Sport und Emotionen