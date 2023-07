Stärken zeigen!

Die Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH, eine anerkannte WfbM, bietet ca. 900 Menschen mit Behinderung an 8 Standorten in Brandenburg Teilhabe am Arbeitsleben – Unter anderem im Arbeitsbereich, im Berufsbildungsbereich und im Förder- und Beschäftigungsbereich. Hauptstandort ist Biesenthal, weitere Standorte befinden sich unter anderem in Bernau, Eberswalde und in den Landkreisen Oder-Spree und Ostprignitz-Ruppin.

Im Rahmen der beruflichen Rehabilitation erhalten Menschen eine Chance zum Erwerb entscheidender Qualifikationen, die den Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen sollen. Im Eingangsverfahren wird geprüft, ob jemand in der Werkstatt arbeiten kann und in welchem Bereich derjenige am besten einzusetzen ist. Die Tätigkeiten werden direkt in den Arbeitsbereichen erlernt.

Ist keine direkte Eignung für den Arbeitsbereich vorhanden, können Beschäftigte einen Platz im Förder- und Beschäftigungsbereich finden. Dieser bietet Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf Angebote zur tätigkeits- und arbeitsorientierten Förderung in Gruppen, die der Werkstatt angegliedert sind. Die Angebote richten sich nach dem individuellen Bedarf der Personen.

Im Berufsbildungsbereich werden den Menschen Grundlagen vermittelt, die sich an den Ausbildungsrahmenplänen des jeweiligen Fachgebietes orientieren. Der Abschluss wird mit Zertifikat bestätigt.

Im Anschluss können die Beschäftigten in verschiedenen Arbeitsbereichen einen Arbeitsplatz finden. Es bestehen die Möglichkeiten, Lebensmittel (z.B. Lobetaler Bio-Joghurt) herzustellen oder zu verarbeiten. Auch im Handel von Pflanzen, Lebensmitteln oder Second Hand Waren finden Beschäftigte Arbeitsplätze. Handwerkliche Tätigkeiten können in verschiedenen Schwierigkeitsstufen in der Industriellen Fertigung bewiesen werden, z.B. beim Lobetaler Upcycle. Wer es lieber grün mag, kann mit Pflanzen arbeiten. Auch die Arbeit mit Tieren ist möglich. Außerdem bieten die Hoffnungstaler Werkstätten verschiedene Services, wie Reinigungs- und Veranstaltungsdienstleistungen.

Dauerhaft ausgelagerte, inklusive Arbeitsplätze gehören zum regulären Angebot. Hier können berufspraktischen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen erweitert werden. Diese helfen, sich auf ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vorbereiten.

Ziel der Werkstatt ist es, die Beschäftigten zu unterstützen, ihren Weg zu einem Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden.