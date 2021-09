Berlin - 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion präsentiert der Gropius Bau The Cool and the Cold. Malerei aus den USA und der UdSSR 1960–1990, eine umfangreiche Gruppenausstellung aus den Beständen der Sammlung Ludwig aus sechs internationalen Museen.

Jurij Korolev, Kosmonauten, 1982. Foto: Carl Brunn

Peter und Irene Ludwig gehörten weltweit zu den ersten Sammler*innen, die US-amerikanische und sowjetische Kunst parallel sammelten. Die Ausstellung ermöglicht die kritische Gegenüberstellung von Werken aus beiden Lagern des Ost-West-Konflikts und untersucht, wie Künstler*innen zur Zeit des Kalten Krieges auf politische wie ästhetische Fragen ihrer Epoche reagierten und Vorstellungen individueller und gesellschaftlicher Freiheit verhandelten.

Gezeigt werden rund 125 Arbeiten von 80 Künstler*innen, unter anderem von Andy Warhol, Jasper Johns, Ilja Kabakov, Erik Bulatov, Jo Baer, Lee Lozano, Jackson Pollock, Helen Frankenthaler, Viktor Pivovarov, Natalja Nesterova und Ivan Čujkov.

Alle Details auf einen Blick: Laufzeit: 24. September 2021 bis 9. Januar 2022

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag 10.00 - 19.00 Uhr, Dienstag geschlossen

Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro

Ort: Gropius Bau, Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin

Tickets: erhältlich im Webshop unter erhältlich im Webshop unter www.tickets.kbb.eu/

Weitere Infos zur Ausstellung finden Sie unter www.gropiusbau.de/coolandcold.