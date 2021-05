Großbeeren bei Berlin - An Kurzarbeit oder andere einschneidende Maßnahmen musste das Ingram Micro Eurohub-Team aus Großbeeren zu keiner Zeit denken. Eingebettet im Güterverkehrszentrum von Großbeeren, südlich von Berlin, konnte die Arbeit der rund 2.600 Mitarbeitenden im Wareneingang, -ausgang, im Qualitätsmanagement oder Office nahezu unbeeindruckt fortgeführt werden. Aber der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Frühzeitige und umfassende Corona-Schutzmaßnahmen und ein eigenes Testlabor, das an sechs Tagen in der Woche, 22 Stunden am Tag geöffnet ist, führte zu einem sicheren Arbeitsumfeld. Die Corona-Taskforce gewährleistet einen ebenso wichtigen Beitrag, damit sich der Rest der Belegschaft auf das Wesentliche konzentrieren kann. So wurden im April sogar die Black Friday Rekorde der vergangenen Jahre geknackt.

Kein Tag ohne Verbesserungen

Verbesserungsprozesse gemäß des KAIZEN-Prinzips (der Kunst, in kleinen Schritten große Veränderungen zu erzielen) ergänzen ohne größeres Investment die Entwicklungsmaßnahmen des noch jungen Ingram Micro Standortes. „Ziel ist es, unsere Mitarbeitenden zu befähigen die Unternehmensbereiche effizient zu gestalten, nachhaltig zu stärken und den Wert für den Kunden zu erhöhen. Jeder Mitarbeiter soll in diesem Veränderungsprozess eingebunden werden und die kontinuierliche Verbesserung eigenmotiviert voranbringen, denn unser Lean Motto lautet: Jeder. Jeden Tag. Ein Schritt mehr zum Erfolg.“, betont Jasmin Hinrichs, Senior Projectmanager Operations Development.

Teil der Erfolgsgeschichte werden

Neben der fachlichen Seite bietet Ingram Mirco viele Fortbildungsmöglichkeiten und einen 24/7-Beratungsservice, den jeder Mitarbeitende bei allen Sorgen beruflicher, wie privater Natur anonym und kostenfrei nutzen kann.

Ein Blick auf die offenen Positionen in der Lagerlogistik, IT und im Office lohnt sich somit allemal

