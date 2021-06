Allein in Deutschland wurde im Jahr 2020 mehr als jeder achte Euro der Haushaltsausgaben in Online-Shops ausgegeben. Mit nur einem Klick sind Waren bestellt und das Paket in kürzester Zeit geliefert. Aber haben Sie sich jemals gefragt, wie das funktioniert und wer für die entsprechenden Prozesse verantwortlich ist?

Spannende Aufgabenfelder und vielversprechende Perspektiven

Ein reibungsloser Warenfluss ist essenziell für eine gute Wirtschaft. Als Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel halten Sie genau diese Verantwortung in Ihren Händen. Hier sind Sie Experte für Handel, Lagerung, Verkauf und kaufmännische Tätigkeiten. Mit einer Umschulung auf diesem Gebiet eröffnet sich Ihnen nicht nur ein hoch interessantes Berufsfeld, sondern auch die Möglichkeit, Ihre Stärken in einem zukunftssicheren Job einzubringen.

Das in der heutigen Zeit angesagte Online-Shopping setzt eine gekonnte Organisation voraus. Umso attraktiver sind auch die beruflichen Aussichten im digitalen Handel. Als Kaufmann/-frau im E-Commerce können Sie Ihren Arbeitsplatz individuell auswählen und stellen sich täglich neuen Herausforderungen, z.B. im Online-Vertrieb oder der Servicekommunikation. Eine Umschulung im digitalen Handel bietet Ihnen neben einem zukunftsweisenden Job auch die Möglichkeit, Ihre persönlichen Interessen in einem breit gefächerten Tätigkeitsfeld umzusetzen.

Das Mitteldeutsche Institut in Berlin ist Ihr idealer Partner für Umschulungen und Weiterbildungen. Neben den im Beitrag vorgestellten Berufsbildern, können Sie auch Umschulungen in anderen attraktiven Karrierezweigen absolvieren, wie etwa zum/zur Industriekaufmann/-frau oder Kaufmann/-frau im Büromanagement. Die hier zu erlangenden IHK-Abschlüsse sind staatlich anerkannt und legen einen optimalen Grundstein zum beruflichen Neustart. Nutzen Sie also Ihre Chance auf aussichtsreichere Perspektiven!

Manchmal kommt es schnell und unverhofft vor, dass eine berufliche Neuorientierung im Arbeitsleben durch unterschiedliche Einflüsse notwendig wird. Wenn Sie sich für eine berufliche Umschulung in Berlin interessieren, sind wir, das Mitteldeutsche Institut für Qualifikation und berufliche Rehabilitation in Berlin, der richtige Partner für Ihren Lernerfolg.

MIQR Berlin Ihr professioneller Bildungsanbieter für Umschulung, Weiterbildung, Qualifikation und Integration.

