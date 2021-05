Berlin - Friedrichshain - Bittere Szenen einer Trennung direkt über der Zentrale einer weltberühmten Cola-Marke: Erst ließ ein Himmelsschreiber die Worte „Jetzt wird abserviert“ in der Luft erscheinen – dann fuhr ein PepsiCo Truck mit dem Spruch „Es liegt nicht an dir, es liegt an mir.“ an der Zentrale vorbei. Was steckt dahinter? Einen Hinweis darauf liefert die Abbildung auf dem PepsiCo Truck – eine Getränkeflasche und der Spruch „Deine Ex. Deine MAX.“ Alles zu den Hintergründen und Details:

„Es liegt nicht an dir, es liegt an mir“ – dieser Schlussmach-Spruch steht auf der Liste der schlimmsten Abfuhren ganz weit oben. Trotzdem – oder gerade deswegen – hat PepsiCo sich für diesen Spruch entschieden, um seine größte Konkurrenz per Himmelsschreiber und Truck-Botschaft abzuservieren. Hinter dieser Aktion steckt die Kampagne „Deine Ex. Deine MAX“, mit der PepsiCo Verbraucher ermutigt, mit alten Gewohnheiten zu brechen und einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Raus aus der Komfortzone – rein ins Leben. „Beim Cola-Kauf fahren zu viele Verbraucher auf Autopilot. Wir sehen viel Gewohnheit, viel Langeweile. Genau das wollen wir ändern“, sagt Torben Nielsen, Geschäftsführer von PepsiCo Deutschland. Pepsi MAX bietet Verbrauchern maximalen Geschmack – ganz ohne Kompromisse. „Wir liefern mit Pepsi MAX den passenden Abserviervorschlag, um die halbherzigen Beziehungen mit der Konkurrenz endlich zu beenden.“, erklärt Torben Nielsen und stellt fest: „Pepsi MAX ist nicht die nächste Affäre, sondern die einzig wahre große Liebe.“ Wenn das mal nicht romantisch und der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist …

Übrigens: Mit einer Coupon-Aktion im Einzelhandel liefert PepsiCo den Verbrauchern weitere handfeste Gründe für einen Markenwechsel – für jeden Coupon gibt es eine Pepsi MAX 0,5 Liter gratis.