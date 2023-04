Urlaub für Körper und Seele!

Sommerspezial: 10 Jahre Parkhotel CUP VITALIS – mit dem Taxi nach Bad Kissingen

Bad Kissingen an der malerischen Fränkischen Saale, der schon von der Kaiserin „Sissi“ und Fürst Otto von Bismarck geschätzt wurde, blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die Stadt beeindruckt mit ihren herrlichen Parks und den prunkvollen historischen Bauten. Hier stechen der Kurpark mit Wandelhalle und Regentenbau sowie die Bayerische Spielbank. Im Sommer 2021 wurde Bad Kissingen zum UNESCO Welterbe ernannt und gehört nun zu den „GREAT SPAS of Europe“. Besonders sehenswert sind auch das Bismarck-Museum in der Oberen Saline und die historische Altstadt mit Boutiquen und typisch fränkischer Gastronomie.

Bereits seit 10 Jahren ist das Parkhotel CUP VITALIS der Garant für einen erholsamen Wellnessurlaub! Lassen Sie sich verwöhnen im 3.800 m² großen SPA und Sportbereich mit drei Bädern, Fango, Massagen, Kosmetik, Nah-Infrarot-Therapie und einzigartige Salzwelten mit Trockensalz-Oase, Gradierwerk, Salzmühle sowie dem neuen Solebad mit ca. 34°C Wassertemperatur!

Zur kostenlosen Nutzung stehen ein Schwimmbad mit 20 m Sportbecken, die 33°C warme VITAL-Quelle mit Sprudelliegen und Massagedüsen, die große Saunalandschaft mit drei Saunen und großzügigem Ruhebereich sowie zwei separate Damensaunen zur Verfügung. Das Fitnessstudio mit modernsten Geräten sowie die Nutzung der hoteleigenen Sporthalle sind ebenso inklusive. Wählen Sie Ihr Anwendungspaket ganz nach Ihren Bedürfnissen aus.

Insgesamt verfügt das Hotel über 272 modern eingerichtete Zimmer mit Original Boxspringbetten (60cm hoch), SAT-TV, Durchwahl-Telefon, Safe und Balkon sowie Bädern mit ebenerdiger Dusche, Kosmetikspiegel und Haartrockner.

Mit dem CUP VITAL Service-Taxi reisen Sie sicher und schnell von Zuhause ins Hotel und zurück!

Thermalurlaub auf Ischia

7 Nächte im 4* Hotel Romantica Resort & Spa mit Halbpension, Flügen und Hoteltransfer

In Kampanien, im Golf von Neapel, liegt die malerische Insel Ischia, die mit ursprünglichen Dörfern mit bunten Häuserfassaden, einem ganzjährig milden Klima, üppiger Naturlandschaft sowie einzigartigen Sehenswürdigkeiten und Küstenabschnitten zu begeistern weiß.

Schon die alten Griechen und die Römer schöpften aus dem heilspendenden Wasser der überall sprudelnden Thermalquellen neue Lebenskraft. Lassen auch Sie sich von der Magie Ischias verzaubern und genießen Sie auf dieser Reise Erlebnis und Entspannung. Sie residieren im 4-Sterne-Hotel Romantica Resort & Spa in Sant Sant´Angelo 13 eigenen Thermal-Pools von 30° - 38°C und auch die Halbpension ist inklusive.

Freuen Sie sich auf atemberaubende Ausblicke, weltberühmte Sehenswürdigkeiten und weite Sandstrände zum Sonnen, Schwimmen und Entspannen.

Ihr Leistungspaket im Überblick: 7 Übernachtungen im 4* Hotel Romantica Resort & Spa, (ab € 1.199,- im DZ)

Hin- und Rückflug ab Berlin nach Neapel und zurück inkl. 23 kg Gepäck

Halbpension

Gratis Eintritt zum hoteleigenen Thermalpark mit 13 Thermal-Pools

Inklusive Transfer

Termine Juni - Oktober

