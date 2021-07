Berlin - Ein kühles Eis an einem heißen Sommertag – es gibt wohl kaum eine bessere Erfrischung. Wie viel besser schmeckt es dann noch, wenn man weiß, dass Herstellung, Transport und Verpackung keine Emissionen hinterlassen. Für Olaf Höhn, Inhaber des Berliner Traditionsunternehmens Florida Eis, steht Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda – gleich nach Geschmack und Qualität. Mit seinem 1927 gegründeten Betrieb setzt Höhn seit langem ganz auf CO2-Neutralität. „Ich bin nicht nur überzeugt, sondern ich lebe es auch, Dinge vorzugeben, um Beiträge für den Umweltschutz zu leisten“, so der Betreiber der zwei Eiscafés „The Ocean“ und „The Forest“ in Berlin Spandau.

„Wir stehen in der Reihe ganz weit vorne, wenn es um Energieeinsparungen geht – auch bezüglich Entwicklungen und neuen Technologien“ Olaf Höhn, Inhaber von Florida Eis

Die neuste Errungenschaft seines Unternehmens sind emissionsfreie Tiefkühl-LKWs für den innerstädtischen Transport – die weltweit ersten! „Wir stehen in der Reihe ganz weit vorne, wenn es um Energieeinsparungen geht – auch bezüglich Entwicklungen und neuen Technologien“, erklärt Höhn mit Begeisterung.

Florida Eis Der stolze Inhaber Olf Höhn mit seinen emissionsfreien Tiefkühl-LKWs.

Begonnen hat das Engagement seiner Firma mit einer klassischen Photovoltaik-Anlage und findet heute seinen aktuellen Höhepunkt mit der Umstellung auf die Elektromobilität für Berlins Innenstadt. Doch bis dahin war es ein langer Weg, erinnert sich Höhn. „Wir leisten einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz. Wenn man weiß, dass null Emissionen das Ergebnis sind, kommt so etwas wie Freude und Zufriedenheit auf.“

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Doch für die Florida Eis Manufaktur zählt nicht nur ein Ergebnis, sondern die gesamte Lösung. Daher wurde über zwei Jahre lang eine Verpackung entwickelt, die nicht nur den Kunststoff ablöst, sondern aus einem der am schnellsten wachsenden Rohstoffe der Welt hergestellt wird: Bambus. Ein wichtiger Schritt, um Verpackungsreste zu vermeiden und der Nachhaltigkeit noch mehr Rechnung zu tragen.

Bambus hat hervorragende Eigenschaften, um als Verpackung für Lebensmittel zu dienen. Der schnell nachwachsende Rohstoff kann durch Kompostierung wieder dem Kreislauf zugeführt werden. 2022 wird die Umstellung erfolgen. Somit hat Florida Eis green ein weiteres Alleinstellungsmerkmal und ein klares Statement geschaffen – für Nachhaltigkeit und für das Klima. Nicht ohne Grund ist Olaf Höhn stolz darauf, dass seine seit 1985 unter dem Namen Florida Eis firmierende Manufaktur ein wenig das Feeling verkörpert, das man gerne hätte, wenn man in der Weltmetropole Berlin i(s)st – ein Gefühl von Modernität und Weitblick.

Wer selbst auf den Geschmack gelebter Nachhaltigkeit kommen möchte, kann das in den beiden firmeneigenen Eiscafés in Berlin Spandau kennenlernen. Busse und Bahnen halten direkt vor der Tür, somit ist auch das ökologische Anreisen möglich.

Eiscafé „The Forest“ Das Café heißt eben nicht nur Forest – hier sitzen Sie im Grünen, drinnen wie draußen! Adresse: Altstädter Ring 1 - 13597 Berlin. Öffnungszeiten: täglich von 11:00 Uhr - 19:00 Uhr

Eiscafé "The Ocean" Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie den Strand von Miami Beach. Nur Urlaub kann schöner sein! Adresse: Klosterstraße 15 - 13581 Berlin. Öffnungszeiten:

täglich von 12:00 Uhr - 21:00 Uhr

Ob im „The Forest“ oder im „The Ocean“ – hier lassen sich nach Herzenslust und mit gutem Gewissen Eis, Saucen und Sahne genießen. Wer nicht die Zeit hat, kann auch in seinen nahe gelegenen Supermarkt gehen und wird sicherlich schnell fündig werden, wenn es um Florida Eis geht. Ob die 150ml-Packung mit integriertem Löffel oder die Familienpackung – Florida Eis bietet ein großes Sortiment; garantiert CO2-neutral und zu 100% handwerklich ohne Luftaufschlag hergestellt. Eben ein Qualitätseis aus Berlin.

Weitere Infos finden Sie auf der Website: www.floridaeis.de.