Berlin - Jean-Christophe Spinosi und Philippe Jaroussky debütieren bei den Berliner Philharmonikern mit Arien von Vivaldi und Rossini und Symphonien von Mozart und Haydn.

Die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts bildet Jean-Christophe Spinosis künstlerische Heimat. Als Operndirigent ist er zudem mit gefeierten Interpretationen von Werken Mozarts und Rossinis in Erscheinung getreten. Für sein Debüt am Dirigentenpult der Berliner Philharmoniker hat Spinosi nun ein facettenreiches Programm zusammengestellt, das von Werken des Barockzeitalters über Symphonien der Wiener Klassik bis zum romantischen Belcanto reicht. Philippe Jaroussky ist in diesem Repertoire ebenfalls zu Hause und steuert mit seinem strahlenden Countertenor Arien von Vivaldi und Rossini bei. mehr >>

Konzerttermine: Donnerstag, den 17.06. um 20:00 Uhr

Freitag, den 18.06. um 20:00 Uhr

Samstag, den 19.06. um 19:00 Uhr

Philharmonie

Und das erwartet Sie:

Antonio Vivaldi

Arie »Vedrò con mio diletto« aus der Oper Giustino RV 717

Arie »Gemo in un punto e fremo« aus der Oper L'olimpiade RV 725

Joseph Haydn

Symphonie Nr. 82 C-Dur »L’Ours«

Gioacchino Rossini

Cavatine »Di tanti palpiti« aus der Oper Tancredi

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie Nr. 41 C-Dur KV 551 »Jupiter«

Weitere Informationen

