Vom Riesenskandal zum Meisterwerk – Joana Mallwitz dirigiert Strawinskys „Sacre“

Vom 14. bis 16. September spielt das Konzerthausorchester Berlin im Großen Saal am Gendarmenmarkt unter Leitung seiner neuen Chefdirigentin Joana Mallwitz. Auf dem Programm: Igor Strawinskys Musik zu „Le sacre du printemps“, das 1913 von Sergej Djagilews Ballets Russes im Théâtre des Champs-Elysées in einer Choreographie des großen Tänzers Nijinsky uraufgeführt wurde. Das provozierende Ballett und die vollkommen ungewohnte Musiksprache brachten das Pariser Premierenpublikum zu Toben – teils vor Begeisterung, teils vor Entrüstung. Der berühmte Skandal legte sich jedoch innerhalb kurzer Zeit, und „Sacre“ wurde zu einem der großen Meisterwerke des 20. Jahrhunderts. Zuvor erklingt „Conversations with Nijinsky“, die Rockmusiker C.F. Kip Winger 2016 für klassisches Orchester geschrieben hat. Nicht im Kurzkonzert am 14., sondern nur in den Sinfoniekonzerten am 15. und 16. September spielt Chopin-Spezialistin Yulianna Avdeeva außerdem dessen hochvirtuoses Klavierkonzert Nr. 1.

Ein besonderer Tipp für alle, die Joana Mallwitz noch persönlicher kennenlernen wollen, ist ihr erstes Expeditionskonzert am 17. September: „Wir nähern uns den großen Meisterwerken der klassischen Musik aus unterschiedlichen Richtungen, horchen in Details hinein, verbinden Hintergrundgeschichten und Anekdoten mit musikalischen Entdeckungen und nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf diese Reise“, beschreibt sie. Ihre Begeisterung teilt Joana Mallwitz zunächst am Klavier, dann wechselt sie ans Dirigentinnenpult des Konzerthausorchesters. Gemeinsam erklingt dann das ganze Werk – in diesem Fall „Le sacre du printemps“.