Berlin - Dreimal wurde sie verschoben, nun gilt sie als die bestgeprobte Show der Stadt: „Oh What a Night – die Frankie Valli-Show“. Im Mittelpunkt steht die Musik eines Mannes, der mit seiner hohen Stimme dem ewigen Pop-Repertoire zahllose Welthits beschert hat, und seiner Band: Frankie Valli & The Four Seasons.

„The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore“, „Bye Bye Baby (Baby Goodbye)“, „Can’t Take My Eyes Off You“ und „Grease“ sind nur einige der Songs auf Vallis musikalischer Skala von Doo-Wop über Motown bis zur Ballade. Feelgood-Music at it's best!

„Midcentury“ ist das Schlagwort, das den Bau- und Einrichtungsstil der Eltern und Großeltern in eine historische Perspektive rückt und somit einen aufsehenerregend neuen Blick auf Altbekanntes ermöglicht. Und: Was für Häuser und Möbel billig ist, gilt für die Popmusik erst recht! So stellten in jener Zeit The Everly Brothers, The Beatles, The Beach Boys, aber auch The Rattles und The Lords historisch die Geburtsstunde der internationalen Popmusik dar. Einer Musik, die erstmals in der Lage war, weltweit die Gefühle einer ganzen jungen Generation zum Ausdruck zu bringen. Und so ist „Oh What A Night!“ eine Show zum Mitfühlen, Mitsummen, Mitschnippen und ja, auch zum Mittanzen!

Eine Party-Show der Pophits im Rund des Spiegelzelts – fetzig, sentimental und immer: Midcentury!

© Jan Coppenhagen Die bestgeprobte Show der Stadt: „Oh What a Night – die Frankie Valli-Show“

Show Details: Termine: 8. Juli - 15. August 2021

Spielzeit: Dienstag - Samstag um 20.00 Uhr, Sonntag um 19.00 Uhr

Tickets: reservieren unter 030-883 15 82 oder reservieren unter 030-883 15 82 oder tickets@bar-jeder-vernunft.de

Preis: inkl. aller Gebühren: VVK 19,50 - 39,50 €, Abendkasse 14,50 - 34,50 €, Ermäßigte Karten ab 12,50 €

Damit Sie Ihren Aufenthalt entspannt genießen können, haben wir Ihnen alle wichtigen Infos zum Ablauf Ihres Besuchs bei uns zusammengestellt. Hier finden Sie unser Hygienekonzept.

BAR JEDER VERNUNFT

Cabaret · Theater · Restaurant

Schaperstr. 24

10719 Berlin

www.bar-jeder-vernunft.de/