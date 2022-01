Suppen und Eintöpfe bequem liefern lassen

Berlin - Die Tage sind kurz, draußen ist es frostig und Schneeflocken fallen: Perfekt zur kalten Jahreszeit passen wärmende Suppen und köstliche Eintöpfe.

Ob Erbseneintopf, Soljanka oder Kartoffelsuppe mit Würstchen – bei Frostkauf finden Sie leckere Suppen und Eintöpfe ganz nach Ihrem Geschmack von bekannten Markenherstellern zu besonders günstigen Preisen. Das Beste daran: Dank des Frostkauf Online-Shops müssen Sie Ihre Einkäufe nicht länger selbst nach Hause tragen. Sie bestellen einfach und bequem von Ihrem Sofa aus und erhalten Ihren Einkauf direkt, innerhalb von drei Stunden, vor die Haustür geliefert.

Alles was Ihr Herz begehrt - regional und hochwertig

Frostkauf bietet nicht nur köstliche und wärmende Suppen oder Eintöpfe: Im neuen Web-Shop können Sie fast Ihren kompletten täglichen Lebensmittelbedarf decken. Dabei bietet Frostkauf ein umfassendes Sortiment an Backwaren, Brot, Brötchen, Fertiggerichten, Fleisch, Gemüse, Obst, Desserts und vielem mehr. Zugleich erhalten Kundinnen und Kunden bei Frostkauf eine große Auswahl an regionalen und überregionalen Produkten beliebter Tiefkühlkost-Anbieter. Oberste Priorität haben dabei die sehr gute Produktqualität und die immer günstigen Preise.

Generell gilt bei jedem Einkauf: Profitieren Sie vom Frostkauf - Bonus - Punktesystem. Pro 20 EURO Einkaufswert erhalten Sie Bonuspunkte, die gegen attraktive Prämien eingetauscht werden können. Darüber hinaus bietet Frostkauf wöchentlich wechselnde Angebote auf ausgewählte Produkte mit bis zu -50% Rabatt.

Zusätzlich zum Frostkauf Webshop, in dem Sie ab dem 19. Januar 2022 bestellen können, finden Sie eine vielfältige Auswahl an günstigen Markenprodukten auch in den Frostkauf Filialen in Berlin-Biesdorf und Berlin-Britz sowie an weiteren Standorten in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Der Webshop liefert vorerst nur im Großraum Berlin.

