Weihnachten im Friedrichstadt-Palast

Erleben Sie zur Weihnachtszeit schöne gemeinsame Momente im Palast. Die festliche Dekoration im Foyer verbreitet eine besonders gemütliche Atmosphäre. Genießen Sie die einmalig schöne ARISE Grand Show mit Ihren Liebsten oder verschenken Sie Vorfreude auf ein einzigartiges Showerlebnis mit Geschenkpaketen und Gutscheinen.

Mit den exklusiven Geschenkpaketen können Sie Ihren Liebsten zu Weihnachten eine ganz besonders große Freude machen. Alle Pakete kommen in einer glamourösen Weihnachtsverpackung, sodass sie direkt verschenkt werden können. Für Kurzentschlossene bieten sich die Online-Gutscheine an. Damit haben Sie auch kurzfristig am 24. Dezember noch ein schönes Geschenk

Ralph Larmann

ARISE Grand Show

Liebe ist stärker als die Zeit, das erlebt die Hauptfigur Cameron hautnah in ARISE. ARISE bedeutet aufzustehen, nicht aufzugeben, sich den Glauben an die wärmende Kraft der Liebe zu bewahren.

Ellen von Unwerth

ARISE ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle voller strahlender Akzente – gefühlvolle Momente wechseln sich ab mit artistischen Meisterleistungen in schwindelerregenden Höhen und Choreografien voller tänzerischer Perfektion.

„Atemberaubend, einzigartig, abwechslungsreich - nur zu empfehlen“ (Pia auf Google)

Schon über 500.000 Gäste haben die Show besucht. Verlieben auch Sie sich in über 100 Künstler:innen auf der größten Theaterbühne der Welt. Extravagante Kostüme, atemberaubende Bühnenbilder und artistische Höchstleistungen bringen Sie zum Staunen und zaubern Ihnen ein beglücktes Strahlen ins Gesicht.

Tickets ab 19,80 Euro Weitere Informationen und Tickets

Als Bühne des Landes Berlin gibt der Palast ein dreifaches Fühl-Dich-sicher-Versprechen: hochmoderne Lüftungsanlage, kostenlose Umbuchungsoption und Geld-zurück-Garantie bei Showausfall. Damit sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite.