Es ist die schönste Zeit des Jahres, wenn der funkelnde abendliche Rundweg Europas größten Tierpark endlich wieder erleuchtet. In diesem Winter nimmt der romantische Spaziergang eine andere Route mit ganz neuen Lichterwelten, die auch die Besucher:innen aus den vergangenen Jahren immer wieder neu überraschen. Kunstvolle Projektionen und Millionen von Lichtern tauchen das historische Schloss Friedrichsfelde in ein prächtiges Gewand und sorgen so für eine einmalige Atmosphäre und glitzernden Sternenzauber im Osten Berlins.

© 2022 Weihnachten im Tierpark_Michael Clemens

Weihnachten im Tierpark lockt im Winter 2022 mit den beliebtesten Klassikern aus den ersten beiden Jahren, wie dem riesigen, schillernden „Field of Lights“, oder dem mystischen „Laserdschungel“ und ganz neuen Highlight-Illuminationen. Im stimmungsvoll beleuchteten Tierpark Berlin können die Besucher:innen auch in diesem Jahr viele überraschende Lichtinstallationen entdecken. Unsere Gäste erwartet ein farbenfrohes Festival der Lichtkunst.

© 2022 Weihnachten im Tierpark_Michael Clemens

Weihnachten im Tierpark bietet einzigartige Fotomotive, spielerische Interaktion, romantische Kulissen und eine ruhige weihnachtliche Atmosphäre. Nach dem Spaziergang auf dem erleuchteten Rundweg kann man sich am knisternden Feuer aufwärmen, winterliche Spezialitäten genießen, und mit Blick auf die prächtig erleuchtete Kulisse des historischen Schlosses Friedrichsfelde entspannen. Hier erleben Freund:innen und Familien einen märchenhaften Abend in der Adventszeit und lassen sich von tausenden Lichtern in eine himmlische Weihnachtsstimmung versetzen.