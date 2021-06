Berlin - 2020 ging als Jahr der Corona-Pandemie in die Geschichte ein. Aber auch die Klimadebatte hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Wissenschaftler*innen wurden zum wichtigen Absender für Fakten und Informationen und damit zu zentralen Playern in der öffentlichen Diskussion um politische Entscheidungen und gesellschaftliches Handeln. Ihre Forschungen und Erkenntnisse prägen unseren Alltag in allen Lebensbereichen.

Welchen Einfluss nimmt die Wissenschaft und wie profitiert jede*r Einzelne davon? Wie kommen Wissenschaftler*innen zu belastbaren Aussagen? Und welchen Beitrag leistet Berlin als traditionsreicher Forschungs- und Wissenschaftsstandort?

Willkommen in der Wissensstadt!

Für das Gemeinschaftsprojekt Wissensstadt Berlin 2021 schließen sich auf Initiative des Regierenden Bürgermeisters von Berlin und Wissenschaftssenators Michael Müller über 50 große wie kleine renommierte Berliner Institutionen und Akteur*innen aus Wissenschaft und Forschung zusammen. Von Sommer bis Jahresende richten sie berlinweit über 100 eigene und gemeinsame Projekte aus – im digitalen Raum, in den Institutionen selbst, genauso wie im Stadtraum. Den Auftakt macht ein zentrales Open-Air-Angebot, bestehend aus einer Ausstellung zu den großen Themenkomplexen Gesundheit, Klima und Zusammenleben sowie einem abwechslungsreichen Gemeinschaftsprogramm aus Panels, Kino-Abenden, Science Slams und Live-Demonstrationen. Zusammen mit einer Jubiläumsausstellung anlässlich der 200. Geburtstage des Physiologen und Physikers Hermann von Helmholtz sowie des Arztes und Politikers Rudolf Virchow bildet dieses Angebot das „Zentrum“ der Wissensstadt Berlin 2021. Bis Jahresende folgen vielfältige Formate von Vorträgen über Workshops bis hin zu Performances und Podcasts. Digital und vor Ort laden die Projektpartner damit zum Mitmachen ein und informieren zu neuesten Ansätzen und innovativen Lösungen.

Die Ausstellungen laufen vom 26.6. bis zum 22.8.2021. Das Open-Air-Programm kann vom 1.7. bis zum 14.8.2021 erlebt werden.