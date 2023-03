Ostern bedeutet nicht nur jede Menge bunte Eier und viel Schokolade, sondern auch ein paar freie Tage extra, die dazu einladen, mit der Familie ein paar schöne Stunden zu verleben. Manchmal ist es jedoch gar nicht so einfach, den Bedürfnissen von Groß und Klein gleichermaßen gerecht zu werden. Deshalb hat sich der Potsdamer Platz bzw. die Erlebnis- und Shopping Destination The Playce etwas besonders Schönes einfallen lassen. Am 08.04.2023 können die Kleinsten von 11 bis 16 Uhr auf große Eiersuche gehen.

Statt echter Eier werden allerdings Sticker gesucht – ist die dazugehörige Sammelkarte voll, gibt es im Tausch eine Tüte Schokohasen und weiteren Süßigkeiten. Für weitere Gewinne nimmt man mit der Sammelkarte automatisch an einer Verlosung teil, bei dem es Warengutscheine der ansässigen Stores zu gewinnen gibt. Außerdem gibt es eine Schminkstation, an der sich die Kids in süße kleine Osterhasen verwandeln können.

Wer nicht mehr an den Osterhasen glaubt, kann derweil das Videospielparadies Gamestate erkunden. Zwischen Klassikern wie Mario Kart und Pacman, gibt es hier moderne Rennsimulatoren und Wurfspiele. Für die Stärkung Zwischendurch gibt es einen Stand mit Zuckerwatte und Popcorn. Wer es salziger mag, kann das reichhaltige gastronomische Angebot von The Playce nutzen und zum Beispiel bei Manifesto Market – Europas größtem Food Hub – einkehren.

So oder so ein Ausflug, bei dem die ganze Familie auf ihre Kosten kommt!