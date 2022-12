0:3 in Frankfurt: Turbine Potsdam kassiert Saisonpleite Die Abstiegsgefahr für Turbine Potsdam wird immer größer. Zum Auftakt des elften Spieltages verlor das Team von Trainer Sven Weigang am Freitagabend bei Eint... dpa

ARCHIV - Die Spielerinnen von Turbine Potsdam Andreas Gora/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main -Die Abstiegsgefahr für Turbine Potsdam wird immer größer. Zum Auftakt des elften Spieltages verlor das Team von Trainer Sven Weigang am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt mit 0:3 (0:2) und kassierte vor 2584 Zuschauern im Stadion am Brentano-Bad die zehnte Niederlage in Folge. Potsdam geht so mit nur einem Punkt als Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga der Frauen in die vorgezogene Winterpause. Am 5. Februar empfängt Turbine zum Abschluss der Hinrunde den FC Bayern München.