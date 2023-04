1:3 vs. Lüneburg: Netzhoppers scheiden im Viertelfinale aus Für die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee ist die Bundesliga-Saison beendet. Auch im zweiten Spiel des Play-off-Viertelfinales unterlagen die Branden... dpa

Bestensee -Für die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee ist die Bundesliga-Saison beendet. Auch im zweiten Spiel des Play-off-Viertelfinales unterlagen die Brandenburger dem Zwischenrunden-Zweiten SVG Lüneburg am Sonntag nach beherztem Kampf mit 1:3 (19:25, 29:15, 21:25, 27:29). Schon eine Woche zuvor hatten die Heidestädter die erste Begegnung mit 3:1 für sich entschieden. Sie zogen damit in der Serie Best of three vorzeitig mit 2:0 Siegen ins Halbfinale ein.