1. FC Nürnberg verliert bei Fiél-Debüt in Rostock 0:2

Rostock -Der 1. FC Nürnberg hat beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Cristian Fiél einen Fehlstart in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga hingelegt.

Die Franken mussten sich Hansa Rostock 0:2 (0:1) geschlagen geben. John-Patrick Strauß (42. Minute) und Nils Fröling (47.) erzielten die Tore für die Norddeutschen. Nürnberg hatte im Sommer den 43 Jahre alten Fiél vom Coach der zweiten Mannschaft zum Cheftrainer der Profis befördert.

Der Start der Gäste war vielversprechend. Neuzugang Joseph Hungbo war einer der Aktivposten im Spiel der Nürnberger, die dem Führungstor lange Zeit näher waren. Doch wie schon in der Vorsaison fehlte am Ende die Präzision und letzte Konsequenz im Offensivspiel. In der 57. Minute konnten die Rostocker gleich drei Nürnberger Schüsse hintereinander blocken. Ein vermeintlicher Treffer von FCN-Neuzugang Daichi Hayashi (67.) wurde wegen eines Handspiels des Japaners aberkannt.

Die Einwechslung des 26-jährigen Angreifers brachte dennoch Schwung ins Nürnberger Offensivspiel. Immer wieder suchte Hayashi den Abschluss und drängte auf den Anschlusstreffer. Sein Aufsetzer-Kopfball hätte drin sein müssen. Ansonsten stand Rostock tief und ließ wenig zu.