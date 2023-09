Was war das doch für eine aufregende Woche für den 1. FC Union Berlin. Zunächst die bittere Nachricht, dass sich beim 4:1-Erfolg gegen Darmstadt 98 sowohl Danilho Doekhi als auch Sheraldo Becker verletzt haben und womöglich etwas länger ausfallen werden. Der Erstgenannte infolge eines Jochbeinbruchs, der Zweitgenannte infolge eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel.

Spielt Bonucci?

Dann die Gruppenauslosung in der Champions League, die den Eisernen als Gruppengegner Real Madrid, die SSC Neapel und den Sporting Clube de Braga brachte. Ein Traumlos! Dazu die Nominierung von Robin Gosens für die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich. Schließlich der Transfercoup mit Leonardo Bonucci, der am Freitag seine Unterschrift unter einen Vertrag mit den Köpenickern packte. Und am Sonntag nun das Heimspiel gegen den Klub, den man bei Union nicht als Klub, sondern als Unding wahrnimmt: RB Leipzig.

Anstoß ist um 17.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei. Wobei die wohl spannendste Frage ist: Spielt Bonucci vielleicht sogar von Beginn an? Und wenn ja: auf welcher Position? Trainer Urs Fischer war nach den ersten Eindrücken aus dem Training jedenfalls gleich mal hin und weg, schwärmte in höchsten Tönen vom 36-jährigen Italiener: „Er ist ein knallharter Verteidiger mit einer Wahnsinnserfahrung. Man hat es irgendwie gespürt, seine Vita, seine Aura auf dem Feld. Er hat eine Wahnsinnsmentalität.“

Union will Serie ausbauen

Das Gesetz der Serie spricht für die Unioner. Gleich fünfmal hintereinander ging man in der Bundesliga gegen den ungeliebten Rivalen als Sieger vom Platz. Die Eisernen sind also inzwischen so eine Art Angstgegner für die Leipziger. Und haben – danach sieht es nun aus – noch einmal an Qualität gewonnen.



Zu sehen ist das Duell beim Bezahlsender Dazn im TV oder eben im Livestream auf entsprechenden Endgeräten. Die Übertragung beginnt um 16.45 Uhr, als Moderator ist Lukas Schönmüller im Einsatz, der als Experten Tim Borowski an seiner Seite haben wird. Die Kommentierung der Partie übernimmt Uli Hebel.

Da am Sonntag keine weiteren Bundesliga-Spiele parallel stattfinden, gibt es ausschließlich die Möglichkeit, die Partie als Einzelspiel zu schauen. Eine Konferenz gibt es nicht.



Um die Begegnungen der Fußball-Bundesliga am Freitag und Sonntag uneingeschränkt sehen zu können, muss man das Paket Dazn Unlimited buchen. Hier haben Nutzer die Wahl zwischen einem flexibel kündbaren Monatsabo (44,99 Euro) und dem günstigeren Jahresabo (29,99 Euro monatlich).